La puja por el gas fue debatida en el Senado: tarifas estarían afectándose

En el Senado se realizó un debate en el que se analizaron los aspectos sobre por qué los usuarios del servicio de gas en todo el país estarían empezando a sentir el aumento en las tarifas, siendo este uno de los productos más económicos.

Mientras que para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, cuyos delegados acudieron al debate, no se han encontrado sobrecostos en los valores permitidos en la regulación de las tarifas de gas, para el senador citante Antonio Correa, “el monopolio de los grupos económicos que manejan el gas en el país” han creado un negocio redondo que en últimas es sentido por el usuario final del gas.

“Del 100% del precio final del gas, solo el 38% es de la producción, el resto es margen de ganancia para los monopolios que manejan el negocio en el país. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sacó una resolución hace dos años para acabar con el monopolio de este servicio pero no se aplica. Estas empresas tienen un negocio redondo porque manejan el transporte, la comercialización, la distribución y ahora la importación a través de las regasificadoras como la de Cartagena, y no se sabe cuánto le va a costar ese gas importado al usuario final porque no se sabe cuánto cuesta importarlo”, dijo Correa.

Para el senador “la producción local de gas generó 2.3 billones de pesos en regalías; participación que dejará de percibir el país, así como derechos económicos, empleos e impuestos si se continúa priorizando la importación de gas”.

Agregó que las empresas distribuidoras de gas domiciliario están siendo dominantes porque deciden quién revisa las acometidas caseras con cargo a las facturas y no permiten a los organismos independientes ejercer su actividad, en un negocio que mueve más de 90 mil millones de pesos anuales.

“Sí hemos sancionado”: Superindustria

Para Jorge Sánchez Medina, superintendente delegado para la Protección del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), “en Colombia no están prohibidos los monopolios, ni los oligopolios; la SIC no persigue a los monopolios solo por serlos; sino a quienes abusen de su posición de dominio. Es así que se ha sancionado la conducta de varios distribuidores que, por ejemplo, se han reservado para ellos las revisiones domiciliarias”.

Las senadoras del Centro Democrático, Susana Correa y María del Rosario Guerra de la Espriella también expusieron sus puntos de vista.

“Hay incertidumbre por la falta de unos estímulos para atraer la inversión en la explotación del gas; en 2009 se tuvo el máximo de reserva y desde ahí no se han registrado inversiones importantes. Falta inversión pero es por culpa de la falta de una política pública clara en materia minero energética”, dijo Guerra.

“Lo que me preocupa es cuándo van a sacar las metodologías tarifarias que llevan más de siete años de atrasos; y cuándo van sacar adelante la planta de regasificación del Pacífico”, interrogó Susana Correa.

El cobro de servicios técnicos

Uno de los aspectos que estaría encareciendo el servicio de gas es que las compañías comercializadoras están incluyendo en las facturas los costos de revisiones técnicas y otros cargos, lo que ha sido regulado por la Resolución 093 de la CREG, que vigila las tarifas; así como una sentencia de la Corte Constitucional.

Existen 30 entidades dedicadas a la inspección técnica de la instalación de gas en el país, debidamente certificadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC. Pero de estas 30 firmas, dos están suspendidas y solo 11 manejan el 95% del mercado, dejando a 17 empresas peleando un mercado del 5%.

“Empresas de revisión técnica, de más de 20 años, como las que represento, ven restringido el desarrollo de su actividad dado el monopolio de prácticas restrictivas de mercado que se están presentando con los distribuidores en la Costa Caribe y Cartagena; ahora hemos quedado como independientes y sin acceso a la información de los usuarios, que quedó en manos del monopolio del gas”, expresó Alberto Rocha, cartagenero que asistió al debate en el Senado en representación de Incoredes y Construcert, excontratistas de la empresa Surtigas en Cartagena.

Para Rocha el monopolio de los distribuidores deja ver que no hay una libre competencia dado que “estos incluyen dentro de la actividad de distribución y comercialización, gastos o costos diferentes como la construcción de instalaciones internas, cargos por conexión y acometidas, financiaciones no bancarias para venta de productos como electrodomésticos y otros y las revisiones periódicas técnicas a usuarios residenciales y comerciales”.

“Sí habrá inversión”

Para Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) contrario a lo que se cree respecto a la importación del gas, 50 empresas de otras latitudes están interesadas en invertir en el país en este sector. Dijo que el Estado está garantizando la autosuficiencia en materia del gas por 11 años más.