“La única manera de satanizarme ha sido a través de mi hermano”, Manolo Duque

Aunque el alcalde Manolo Duque aún no ha sido notificado de la suspensión provisional que le impuso la Procuraduría como medida cautelar mientras cursan las investigaciones por el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, ha sido enfático en resaltar su inocencia.

Así lo dejó claro en una entrevista donde se refirió a la decisión del procurador Fernando Carrillo, manifestando su voluntad de colaborar con el ente de control y resaltó que su objetivo es demostrar que desde su administración se hicieron las acciones necesarias para que la oficina de Control Urbano mejorara.

“Yo no he sido notificado, lo que he conocido ha sido a través de los medios de comunicación. Yo espero tener la notificación en las próximas horas para saber lo que ha llevado al señor procurador a suspenderme. Tengo mi consciencia tranquila, voy a colaborar con la Procuraduría para que verdaderamente lleguen a los responsables de este hecho donde murieron 21 personas”, indicó Duque.

Más allá de las investigaciones, Duque habló sobre la influencia de su hermano de crianza, José Julián Vásquez Buelvas, ex asesor jurídico de la Gobernación en el año 2009 y cuyo nombre vuelve a sonar en la esfera política luego de conocerse que tuvo incidencia en el nombramiento de Olimpo Vergara como cabeza de la Oficina de Control Urbano.

“Cartagena es una ciudad pequeña, todo el mundo se conoce con todo el mundo y más si es una persona pública. Mi hermano conocía al Doctor Olimpo Vergara, pero más por su hoja de vida, no aceptaría la imposición de que fue una cuota de él porque la hoja de vida del doctor es brillante. A mí no tienen porque señalarme de corrupción de nada, la única manera de satanizarme a mí ha sido a través de mi hermano, pero cada quien debe responder por sus cosas”, sostuvo Duque en La Wradio.

En diálogo con ElUniversal.com.co, Duque Vásquez reiteró que frente al nombramiento de Olimpo Vergara, su decisión fue tomada gracias a la preparación “idónea” del funcionario que presentó una hoja de vida “intachable”.

“Olimpo estaba trabajando en el IPCC y gracias a su hoja de vdia cuando se hace el debate en el Concejo, nosotros lo nombramos a él, cuando salió el decreto 1110 del 1 de agosto de 2016, allí se delegan funciones a la oficina de Control Urbano de sanción, vigilancia y control”, dijo.

A José Julián, que también es conocido como “El rey de las licitaciones”, le atribuyen un poder alterno al interior del gabinete Distrital, no obstante, Manolo señaló “¿yo que tengo que ver con que mi hermano trabajó en el Cesar?; no recibo apoyo de los Gnecco. En el Gobierno de Primero La Gente hemos tratado de hacer las cosas bien”.

Duque confirmó que la congresista de Cambio Radical, Daira Glavis, y la familia García Romero brindaron apoyo político a su campaña.