“La vieja de la Contraloría perdió el concurso, la meten de relleno”, audios

Una conversación entre Jorge Useche y un hombre no identificado revela que los concejales tenían conocimiento sobre la condición de Nubia Fontalvo como ternada para la Contraloría, cargo para el que fue elegida a pesar de no haber obtenido los puntos suficientes del concurso.

En el audio se menciona a un candidato que obtuvo mejores resultados y no fue tenido en cuenta para la terna.

-HD: Qué más, mi hermanito, qué más de nuevo.

-Jorge: Bien, papá, ¿cómo vas tú?

-HD: Oye, primo, mañana continuamos, pero no se va a discutir ningún tema. El tema vital es cuando convoquen ya para elección de personero… aquí yo estuve ayer hablando con un candidato que quedó en el puesto número cuatro y que verdaderamente ocupó el primer puesto. Sacó 76 puntos, o sea fue el que verdaderamente se ganó eso. Iván presentó dos denuncias y presentó una acción de tutela dentro de las cinco que están en curso. La defensora del Pueblo también presentó una, él dice y con los argumentos que la terna está viciada porque el concurso de méritos con la convocatoria para la escogencia de los entes de control no tienen que cumplir el requisito de la Ley de Cuotas y la Ley de Género, cuando la candidata no se merezca, o sea no haya ganado el concurso.

-Jorge: Eso es Contraloría.

-Hombre: Exactamente, Contraloría, porque él está aspirando a Contraloría. Entonces él dice que tiene varias sentencias porque todavía están en plenaria y él va denunciar eso cuando llegue el momento, que ya hay conceptos, que yo los estoy buscando pero no los he encontrado, de la Corte Constitucional, que dice que las penas están viciadas cuando uno de los miembros no cumpla con los requisitos de la convocatoria. La vieja que tú dices perdió el concurso, la meten de relleno, pero no tiene los méritos para estar ternada, entonces ese es un tema complicado que ya está afectando Contraloría, ya quieren repartir todo ahí.

-Jorge: ¿Y quién es el candidato de ellos?

-Hombre: Iván Sierra, ya este tiene Secretaría General, el otro tiene la técnica y el otro la financiera. Compa, entonces eso está para la firma ahí .

-Jorge: Dale, pero yo sé que Mónica es cámara ardiente porque…

-Hombre: … ¿Cuánto demora él ahí?

-Jorge: No sé (…)

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.