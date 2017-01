"Las buenas y malas notas nos sirven para mejorar": Manolo Duque

A la presentación de resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2016 de Cartagena Cómo Vamos (CCV), el alcalde Manolo Duque, quien obtuvo un bajo porcentaje de imagen favorable del 30%, respondió que: “No me sorprenden las cifras; recibimos buenas notas y otras no tan buenas. Pero veo que este insumo (de Cartagena Cómo Vamos) nos sirve para mejorar porque sabemos de los contrastes que hay en la ciudad y los retos que tenemos”.

La encuesta presenta cómo ven a la ciudad los ciudadanos en seguridad, educación, salud, movilidad, y el grado de optimismo de los habitantes por Cartagena, entre otros aspectos

“Tengo el conocimiento perfecto de cualquier punto de la ciudad, de lo que pasa aquí y quizá por eso gané este cargo y sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que pasa, y entiendo a la gente, es que tienen una expectativa de una persona que llega y esperan que con una varita mágica solucione todo”, dijo.

Para Duque, a pesar de los porcentajes de percepción que no favorecen a su administración, su alcaldía se ha dedicado a abordar temas que otros alcaldes u otras administraciones no se atrevieron.

“Entiendo y acepto los resultados de esta encuesta, mal haríamos en tratar de desvirtuarla, pero creo que la verdadera encuesta es en los próximos tres años. A mí me interesa la encuesta, pero cuando vaya a salir del cargo. Miren el caso de la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, la exalcaldesa de Barranquilla; me dijo que nunca superó el 23% pero terminó siendo unas de las mejores alcaldesas del país”, expresó el mandatario.

Para el acalde, que habló ante representantes de los gremios, funcionarios, políticos, y representantes de la sociedad civil, reunidos en el Hotel Las Américas, este será un año de ejecutorias.

“Nosotros sabemos los votos que representa hacer una calle, lo bueno que representa limpiar un caño, pero estamos metidos en los macroproyetcos que van a terminar redundando en beneficios a la ciudad”.

El alcalde destacó las “buenas notas que sacó la ciudad por el servicio de Transcaribe, la salud, la educación y que en un 62% se diga que esta es una buena ciudad para vivir”. Agregó que en su gobierno se ha invertido más en “seguridad que en otra cosa”; y que los proyectos Plan de Drenajes y Quinta Avenida de Manga “serán dos grandes hechos por los que se recordará su gobierno”. Asimismo celebró que una entidad como Corvivienda haya subido en aceptación.

Opiniones

Para María Claudia Peñas Arana, directora de Cartagena Cómo Vamos, “para hacer de Cartagena un mejor lugar para vivir, lo primero en lo que se debe trabajar es en aumentar el orgullo de los cartageneros por su ciudad; seguido de mejorar la percepción de seguridad en la ciudad y en los barrios; mejorar la oferta cultural, así como la satisfacción con el espacio público y parques”.

Peñas cree que es necesario “mejorar la imagen del alcalde frente a sus ciudadanos, la satisfacción con la salud y con el servicio de energía eléctrica”.

Carolina Calderón, directora de la fundación Funcicar, opinó que, “el orgullo por la ciudad y la imagen de nuestros gobernantes mejora con gestión y confianza en la inversión de recursos”.

Por su parte Mónica Fadul dijo que: “Reconocemos que el alcalde recibió con mucha entereza los resultados y se reafirmó en alcanzar las metas que se ha planteado. Hay resultados que abruman y podríamos decir que a Cartagena la habitan un buen número de indolentes, irrespetuosos y discriminadores. El optimismo es menor y la corrupción sigue ahí presente. Los gobernantes deben estar en función de incidir en el fortalecimiento institucional y en logros sostenibles sobre los grandes temas que nos permitirán hacer verdaderos cambios sociales”.

Asimismo el senador Fernando Nicolás Araújo apuntó que “la encuesta debe servir para plantear estrategias que permitan mejorar los puntos más críticos, como la seguridad, salud y la corrupción”.

“En seguridad ha habido avances con el sistema de cámaras, pero esto no es suficiente, hay que combatir el microtráfico fuente de inseguridad en los barrios, que es donde los ciudadanos se sienten más inseguros”, indicó.

Araújo reconoció los avances en Transcaribe e hizo un llamado para que se exija a los operadores la agilización del proceso de chatarrización que permita ir sacando de las vías los buses y busetas del sistema para mejorar la movilidad.

Sobre la percepción de corrupción dijo que “se requiere determinación para que las obras puedan ser eficientes y queden buenas sin coimas a contratistas, si se combate la corrupción se benefician todos los sectores de la ciudad”.

Plan de acción para una ciudad sostenible

El presidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda, explicó el montaje de una plataforma de ciudades sostenibles “con la misión de la ciudad que queremos, en donde la mayor preocupación que existe es cómo apuntar a ese plan de acción”.

“De ahí surgió la alianza para hacer que los programas Cómo Vamos hicieran seguimiento a esos planes. Lo que no se mide no avanza, no se puede cuantificar y es imposible que las cosas salgan bien”.

Arboleda contó que las ciudades que han seguido estos planes han reducido su pobreza “en más del 22%, más han avanzado en espacios públicos, que afecta la seguridad. Bucaramanga con más metros cuadrados en espacio público es la ciudad con menos inseguridad en el país”.

Dentro de la medición de entidades con mejor imagen, conocimiento y favorabilidad, Surtigás ocupa el primer lugar con 96% de conocimiento y 94% de favorabilidad, entre 19 entidades. Le sigue el Sena con 95% de conocimiento y 94% de favorabilidad; y la Universidad de Cartagena en tercer lugar, con 94% de conocimiento; y 91% de favorabilidad. En la tabla siguen, Comfenalco, con 91% de favorabilidad; Aguas de Cartagena, con 84% de favorabilidad y Transcaribe, con 79% de favorabilidad. Les siguen el Instituto de Bienestar Familiar, con 85% de conocimiento y 82% de favorabilidad; el Dadis, en octavo lugar, con 86% de conocimiento y 77% de favorabilidad; y Pacaribe con 79% de conocimiento y 84% en favorabilidad.

Corvivienda quedó en el puesto 11 con 73% de conocimiento y 82% de favorabilidad. El gerente de Corvivienda, William García, expresó que “eso ha sido fruto de un esfuerzo colectivo para posicionar a la entidad”.