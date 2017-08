Las demandas que le ‘amargaron’ el día a Jorge Useche

En la interceptación telefónica del 03/02/2016, Jorge le comenta a Angélica que está preocupado por el asunto de la Contraloría porque si notificaron al Concejo y respondió el 20 de enero, Curi firmó con el visto bueno de Felipe Santos. Información que le ocultaron. Useche piensa que a José Julián no le va a gustar ese tema porque le va a tocar gastar más. Por lo pronto Nubia Fontalvo va a apelar, porque Iván Sierra, dice que se violó el debido proceso.

Jorge: ¿Todavía estas ahí? dile que yo no conozco la vieja esa.

Angélica: Ok, dale.

Jorge: Mira tengo la tarde dañadisima, tengo mal genio. Si estoy aburrido, no sé.

Angélica: ¿Qué pasó?

Jorge: El tema de la Contraloría. Me zamparon dos demandas más...Erda.

Angélica: Ajá explícame el tema ese de Contraloría.

Jorge: Un culo de vaina extraña. De repente salieron con eso que el concejo nunca se le notificó y ahora que el concejo no solo le habían notificado sino que respondió el 20 de enero y ese HP del Curi firma las vainas según sin saber o sabiendo pero…

Angélica: ¿Cómo? Ajá ¿Si o no? ¿Tu no dijiste que habías preguntado y que no habían notificado? Jorge: Yo pregunté ayer y el jurídico me dijo que no, que él no conocía esa demanda pero me entero que el 20 de enero respondieron y tiene la firma del Curi y el visto bueno de Felipe Santos entonces ayer me estaban ocultando la información para sorprenderme hoy con el tablazo ese.

Angélica: Imagínate muy delicado.

Jorge: Ese Curi no se sabe.. yo no creo que a José Julián le guste mucho el tema este. Ahora le toca gastar más.

Angélica: Imagínate ¿Y qué se tiene que hacer ahí ahora?

Jorge: Esperar a ver José con que sale. Por lo pronto esta viaja va apelar el tema ese pero ajá no deja de ser un negocio para los magistrados.

Angélica: ¿Pero cual es el tema?

Jorge: Ajá y supuestamente se violó el debido proceso. Iván Sierra ahora dice que se le violó el debido proceso porque la entrevista tenía que hacérsela el nuevo Concejo y no el Concejo viejo. Están mamando a David Dager con esa pataleta de ahogado para echar el proceso para atrás. Nos toca ahora coger y elegir nuevamente a Nubia ¡Que bobada!

Angélica: Nosotros no tenemos nada que ver con ese tema de la entrevista.

Jorge: No, pero nos quiere meter en el lio ahora porque la entrevista la tenemos que hacer nosotros y tenemos que elegir nueva terna porque Iván renunció. Ahora elegir otra vez y tu amigo Rodrigo me puso una denuncia ayer y hoy me pusieron dos las mismas 2100 hojas, 21 cuadernos de 100 hojas a radicar nada más para tener las copias del expediente tengo que pagar un millón seiscientos. Mira eso.

Angélica: ¡Nojoda! Pero ven acá ¿Cuál es el tema?

Jorge: No, una vaina electoral, que por fraude no se qué… Pero como esta justicia es hermosa se la admitieron y quedo donde un Magistrado amigo de ellos y ahora en la Registraduría me toca pagar dos millones de pesos para que me den la copia los documentos electorales que necesito para pasar a la defensa.

Angélica: Es que me había llamado Patricia con el tema de…

Jorge: Por eso pero Patricia te voy a decir que quiere que la contraten a ella y ella te defiende.

Angélica: Si yo sé que diez millones por cada concejal que le parece que ellos ya tienen armado yo le dije: ¡Nojoda Patricia! y ella me dijo es que cualquier abogado cobra así.

Jorge: A mi…me está cobrando eso para defenderme a mi solo. Quien sabe si la otra persona que demandó es uno de ellos.

Angélica: No tendría nada de raro.

Jorge: Y ya lo del mínimo lo calcularon...lo del mínimo vital.

Angélica: ¿Qué es eso? Ni idea.

Jorge: Ya te digo que David Dager tiene el análisis de cuanto es todo el cuento y que nos van a dar diez mensual.

Angélica: No sé, yo de eso no vi convencido a Javier.

Jorge: Mañana te cuento eso temprano para no hablar eso por aquí.

Angélica: Ajá que mierdero pero empiezan a preguntar y Dager no pronuncia palabra en el chat, totalmente mudo.

Jorge: Dager tiene que ser de todos el que esté mas preocupado. ¡Que jartera! yo no quiero saber más nada de abogados.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.