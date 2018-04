“Les perdono lo de mi nieto, pero no lo de mi nieta”: Josefa ante el Concejo

“Quiero decirles que la muerte de Romario y María Camilia Guerrero Sandoval, mis nietos, me ha envejecido más, hoy no son 70 años, siento que tengo más de 100 porque he perdido las fuerzas, la esperanza y la fe”, dijo ante la plenaria del Concejo, Josefa Morelos Díaz, abuela de los dos adolescentes que murieron en noviembre y enero por leptospirosis, tal como lo confirmó el Instituto Nacional de Salud.

La mujer, familiares de los jóvenes fallecidos, y habitantes del sector El Pesebre, del barrio La Paz, en las faldas del cerro de La Popa, acudieron al debate sobre salud pública y enfermedades endémicas y epidémicas en la ciudad, en el Concejo convocado por el concejal Rafael Meza.

Josefa, que es una líder innata contó que también perdió a un hijo de 10 años, pero que nunca había dejado de trabajar por su sector.

Contó al Concejo que el drama que está viviendo en carne propia no es fácil de entender. “Me parece que el Distrito es indolente, porque lo de Romario se los disculpo, pero lo de María Camila no”, expresó.

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica bacteriana, que es trasmitida a los humanos por un amplio espectro de animales, entre estos las ratas.

Las malas condiciones ambientales y la insalubridad del sector El Pesebre, son el foco ideal para este tipo de enfermedades. El concejal citante así como los concejales César Pión, Javier Curi, y Judith Díaz, pidieron al Dadis incrementar los planes y programas de atención en salud pública para este y otros sectores vulnerables, con campañas de salud preventiva, yque se trabaje de la mano con las entidades pertinentes para en conjunto reducir las tasas de mortalidad por enfermedades de este tipo.

Habla el Dadis

La directora del Dadis, Adriana Meza, respondió sobre los casos de Leptospirosis que la entidad cumplió con los protocolos de acciones que se realizaron en estos casos y explicó las principales causas de estas enfermedades en Cartagena.

“En la zona de influencia se realizaron trabajos grupales con la comunidad donde vivía la persona fallecida y se aplicaron los medicamentos a las personas que pudieron estar en riesgo”, aseguró.

Pero el concejal Rafael Meza expresó que estos casos no pueden volver a repetirse, y para eso, al saber el origen de la enfermedad, hay que combatirlas con ayuda de las instituciones pertinentes.

El concejal César Pión, de La U, habló de la dificultad de implementar políticas públicas y la carencia de un modelo de salud integral que salve la vida de muchos cartageneros que viven en condiciones lamentables.

“Este es un debate que hay que hacer, pues está el modelo de salud en la ciudad, como están funcionando las EPS, las IPS y cómo está el modelo de contratación en salud, se debe analizar la situación de la salud en el Distrito cuando los habitantes permanecen en la pestilencia y la basura”, expresó Pión.

A su turno la concejal Judith Díaz, que es médico, dijo que: “el tema hay que verlo desde su integralidad, porque es un tema no solo de salud pública, es un tema de salud ambiental, es un tema de salud animal, donde no solo las medidas deben ser tomadas por el Dadis”.

El concejal liberal Javier Curi, agregó que se debe conocer qué están haciendo las empresas de recolección de basuras en estos casos y revisar el mal servicio que vienen prestándole a sectores vulnerables de la población.

Casos de sarampión

Curi adhirió a esta proposición unas preguntas para la directora del Dadis, sobre las alertas que esta entidad ha entregado por los casos de sarampión en Cartagena.

La directora del ente de salud aseguró que en la ciudad un solo caso de sarampión ha sido confirmado. “Una niña de 2 años es el único caso registrado en la ciudad. La niña llegó de Venezuela hace 8 días, sin ningún esquema de vacunación”,dijo.