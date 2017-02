Ley de Distritos sería clave para las marinas

Varias opiniones han surgido de los sectores políticos sobre la polémica suscitada por la Resolución 0022 de la Autoridad Marítima Nacional (Dimar) que otorgó a la asociación Marina Park S.A.S una concesión por 20 años para construir y operar la Castillo Landing Place Marina, en Castillogrande.

Una de esas voces fue el senador bolivarense Fernando Araújo quien rechazó que las decisiones sobre este aspecto se impongan desde la capital del país, sin tener en cuenta los intereses de las comunidades involucradas.

A pesar de la orden de derogación de la resolución de la Dimar, por parte del vicepresidente Germán Vargas, con el aval del presidente Juan Manuel Santos, aún hay desconcierto ya que ninguna de las entidades involucradas se ha pronunciado al respecto y por ello, los líderes de las comunidades que se afectarían preparan jornadas de protestas pacíficas esta semana.

“Que se hagan en otras áreas”, Fortich

El concejal Ronald Fortich del movimiento Cartagena con Firmas, opinó al respecto que: “El gobierno ha impuesto muchas obras sin consultar a los cartageneros, para su conveniencia y tenemos que ejercer lo que la Constitución y la ley nos ha dado porque somos entes territoriales autónomos, con poder de decisión”.

“El hecho de que la Dimar tenga unas competencias no quiere decir que vengan a imponer en la ciudad unas marinas que no las quieren. No queremos las marinas en los barrios de Manga, Castillogrande y Bocagrande. No me opongo a estas infraestructuras, pero creo que existe gran parte del mar que se puede aprovechar; por ejemplo para la zona norte, vía del mar, en sectores como Punta Canoas”, agregó.

“Tenemos que preservar nuestra bahía y cualquier toma de decisión debe ser consultada. El alcalde tiene una gran oportunidad para decirle al Gobierno nacional que no aceptamos una obra más en Cartagena que no sea consultada por la ciudadanía y las autoridades competentes”, dijo el concejal Ronald Fortich.

Ley de Distritos, la clave

El tema ha puesto en el tapete la discusión sobre la construcción de las marinas en la ciudad.

El año pasado se conoció que varios proyectos estaban en la etapa de factibilidad como son las marinas Miramar, Castillo Landing Place Marina, Marina Manga 2, Marina Barbacoa, Lau Marina Bay, Lantia Marina Bay, Marina Park, Eduardoño y Marina Internacional del Caribe, cuyos constructores deberán aportar este año los estudios técnicos y obtener las licencias ambientales.

Para el concejal liberal Javier Curi, “debe prevalecer la defensa de la comunidad sin oponerme al desarrollo de las marinas, porque es un turismo que requiere la ciudad, pero no pueden ser en menoscabo de las comunidades en donde se aspiran a construir estas infraestructuras”.

“La ciudad puede ofrecer unas áreas alternativas en donde estas marinas se pueden constituir con una planificación para impulsar territorios que ahora mismo no tienen desarrollo; por eso creo que la clave está en la declaratoria de recursos turísticos que permiten definir esas áreas de la ciudad que tienen potencial para marinas”, dijo Curi.

Para el concejal la declaratoria de recursos turísticos es la herramienta clave que ofrece la Ley de Distritos o Ley 1617, y que ya en la Ley 768 de Distritos especiales de 2002 se venía perfilando. Sobre este aspecto dijo que presentará una propuesta al Concejo.

El año pasado residentes de Manga, Bocagrande y Castillogrande protestaron contra la construcción de marinas en sus sectores residenciales. Ahora preparan un abrazo a la bahía en señal de protesta