Lía Muñoz renuncia a su candidatura a la Alcaldía y se une a César Anaya

Los candidatos a la Alcaldía de Cartagena Lía Margarita Muñoz y César Anaya anunciaron este jueves su alianza programática para las elecciones atípicas del próximo domingo.

El candidato de Opción Ciudadana, César Anaya, señaló a ElUniversal.com.co que con esta unión busca ‘derrotar a las maquinarias políticas’ que se quieren tomar a Cartagena.

“Esta alianza surge porque hay identidad ideológica que es sacar a Cartagena de esta crisis social política que está viviendo, es una alianza programática, pensando que Cartagena necesita que todos los candidatos independientes generen sinergia en torno a la ciudad para derrotar a los financistas y a las maquinarias políticas”, sostuvo.

Por su parte, Lía Muñoz augura que con esta alianza van a lograr la victoria en las urnas. “La idea es pensar en ciudad. Este es un ejemplo que queremos mandarle a las juventudes, a los sectores independientes, a ese ciudadano que siente rechazo sobre la situación de la ciudad. No nos han derrotado, los corruptos no nos han derrotado y somos dos personas que tienen una fuerza electoral que se unen para decirle no a la corrupción".