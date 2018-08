"Lo de Useche es una falta de respeto contra la libertad humana":Osorio

A las 4 de la tarde del pasado 2 de agosto de 2017, Jorge Useche Correa, entonces concejal conservador, acudió voluntariamente a la Fiscalía en Cartagena, al despacho de la fiscal 53 Liliana Velásquez, tras conocer que un juez había librado una orden de captura en su contra. (Lea aquí: Juez otorga libertad al exconcejal Jorge Useche)

Desde ese miércoles aciago para la historia política de la ciudad, un año y 22 días, Useche permaneció con medida preventiva en la cárcel para funcionarios públicos de Sabanalarga (Atlántico).

Ayer el juez Sexto Penal con Función de Control de Garantías, Alfredo Mercado, le otorgó la libertad por considerar vencido el término de 240 días, contados desde la presentación del escrito de acusación de la Fiscalía, hasta el comienzo del juicio oral.

Aquel día no solo quedó detenido Useche, luego de entregarse, sino el exalcalde de Cartagena, Manolo Duque, su primo hermano José Julián Vásquez, y la excontralora Nubia Fontalvo, quienes fueron capturados.

Estos exfuncionarios también quedaron en libertad por vencimiento de términos, el pasado 8 de agosto, tras permanecer 11 meses en la cárcel de Sabanalarga, Atlántico.

Todos están acusados y quedan vinculados al caso, en el que la Fiscalía busca demostrar que incurrieron en cohecho y prevaricato, tras pactar, según el ente, “una empresa criminal para apoderarse de la Contraloría, conseguir puestos, recursos y dádivas en otras dependencias del Distrito”.

“Una falta de respeto”: defensa

El abogado Hernando Osorio insistirá en demostrar la inocencia de su defendido, pero aspira a hacerlo en la etapa de juicio oral y con su cliente en libertad.

Explicó al juez y a este medio por qué fue procedente el recurso del vencimiento de términos. “Si bien es cierto que esta investigación explotó en agosto de 2017, también es cierto que hace un año y medio la Fiscalía venía llevando la investigación, y no me pueden decir que hay casos que son complejos, de ninguna manera, porque para eso tienen todo un ejército de funcionarios de policía judicial”, dijo el defensor de Useche”.

“La fiscal tenía plazo hasta el 7 de diciembre (2017) porque ese día se vencían los 120 días que establece el numeral 4 del artículo 317, y la Fiscalía esperó hasta el último día para presentar el escrito de acusación. No les importó en lo más mínimo que había personas que requerían de un juicio rápido y justo en el cual se pudieran defender”, agregó el defensor.

“No podemos entender cómo a mi defendido que estaba privado de la libertad desde el 2 de agosto de 2017, hasta el 7 de mayo de 2018 es que le vienen a hacer el escrito de acusación; eso es una falta de respeto contra la libertad humana, ¿quién se cree la Fiscalía General de la Nación que es? Eso no se debe permitir, me duele mucho que funcionarios que están en la obligación de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos no hacen nada para impedir que la Fiscalía General siga haciendo estas cosas”, argumentó Osorio.

Fiscalía pide revocar orden de libertad

Tras conceder la libertad por vencimiento de términos a Useche, el Fiscal del caso, Álvaro Lora, pidió revocar esa orden.

“Dentro del presente asunto no nos encontramos ante una circunstancia de vencimiento de términos excesivos, además no se atendió una solicitud de descuentos de 69 días que hizo la Fiscalía, con lo cual quedaban 185 días”, dijo el fiscal Lora.

El recurso de apelación de la Fiscalía fue apoyado por la representante de la Procuraduría General y la petición pasa a un juez de segunda instancia con funciones de conocimiento.

Los libros de Useche

El caso Useche es uno de los más sonados en Colombia. Un juez ordenó interceptar en diciembre de 2015 el celular de joven concejal por una demanda de nulidad electoral, ya que se especulaban ciertas irregularidades en torno a su elección.

Más 400 horas de llamadas interceptadas empezaron a arrojar material probatorio para otro caso, según la Fiscalía: la presunta elección por cohecho y prevaricato de Nubia Fontalvo como contralora distrital en enero de 2016.

La Fiscalía abrió entonces el expediente por corrupción y puso en marcha la operación “Bolsillos de Cristal”.

En el audio más sonado, Useche le dice a otro concejal que cada uno recibiría “siete libros y medio” por la elección de Fontalvo como contralora y 32 libros después. Dicha entrega la haría el concejal Javier Curi.

La Fiscalía infiere que los libros no eran libros sino millones de pesos, lo cual es la prueba reina para demostrar el cohecho. El caso reveló los nombres de muchas personas del mundo de la política local.

A parte del exalcalde Duque, su primo José Julián y la excontralora Fontalvo, siete concejales más afrontan hoy casa por cárcel, por estos hechos.

El juicio oral

El caso avanzará hacia su etapa de juicio oral. El abogado Osorio dice que demostrará la inocencia de Useche.

Dijo que la Fiscalía en sus audios nunca ha podio demostrar el cohecho aludido.

Advirtió que su defensa la basará en demostrar, “como pasó con la reciente elección del contralor general nuevo, que los políticos y sus bancadas hacen cabildeo, se reúnen, buscan a su candidato por el cual votarán”.

Para Osorio esa es la muestra de que en el caso de la elección de Fontalvo “no hubo delito”.

Entre tanto, se espera hoy la salida de Jorge Useche del centro de reclusión.

Sin contralor(a)

La fiscal del caso, Liliana Velásquez, ha manifestado que las llamadas interceptadas a Jorge Useche, Luz Estella Cáceres y otros, arrojan una inferencia razonable de autoría de haber incurrido en estos delitos porque a “sabiendas de que elegir a Nubia Fontalvo Hernández como contralora no se podía, lo hicieron”.

Sin embargo, para los abogados defensores esas gestiones son propias del ejercicio de la elección de un contralor u otra de las figuras que deben elegir los concejales. Al día de hoy, la ciudad no ha podido elegir un contralor o contralora, ya que el último proceso también fue demandado.

Frase:”Los convenios de Derechos Humanos que Colombia tiene suscritos contemplan el derecho a la libertad y establece que la detención debe ser lo excepcional, por eso hemos pedido la libertad de Useche”, Hernando Osorio abogado de Jorge Useche.

Cifra: 400 horas de grabación, es la base de la Fiscalía para imputar a todos los implicados en el caso Fontalvo.

Otros imputados

Por el caso Fontalvo han sido imputados por cohecho y prevaricato los concejales Erich Piña, Américo Mendoza, Luis Cassiani, Édgar Mendoza Salame, William Pérez, Lewis Montero, Duvinia Torres Cohen y Antonio Salim Guerra. A la investigación está vinculado el concejal liberal Javier Curi, quien espera por una audiencia que aún no se cumple. Según la Fiscalía, una testigo estrella, Joice Escorcia, quien es una de las personas de confianza del concejal Javier Curi, le reveló que los dineros fueron repartidos en sobres a otros concejales, por este concejal, en un apartamento en un edificio en Manga.

Además han sido vinculados la concejal Angélica Hodeg, el exconcejal Ronald Fortich, el exconcejal Zaith Adechine y la exsecretaria general del Distrito, Luz Estela Cáceres.