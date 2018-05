"Lo primero que haré como Alcalde será un consejo nacional de seguridad"

Antonio Quinto Guerra recorrió un difícil camino para llegar a las elecciones atípicas a la Alcaldía de Cartagena. La Procuraría General de la Nación, una supuesta inhabilidad y un proceso ante el Consejo Nacional Electoral fueron los obstáculos que tuvo que superar este candidato, que se perfila en las encuestas como uno de los favoritos para sentarse en el despacho del Palacio de la Aduana.

En entrevista con El Universal, Quinto habló de los planes que tiene para hacerle frente a los diferentes problemas de la ciudad, en caso de ser elegido. Desde crear la Secretaría de Seguridad hasta el fortalecimiento de la recaudación de impuestos, pasando por la consolidación del servicio de transporte acuático público, son algunos de los temas en los que promete trabajar.

¿Cómo combatirá la inseguridad de la ciudad?

Vamos a crear la Secretaría de Seguridad y con el 5% del impuesto de industria y comercio, que es el gravamen mayor que recauda el Distrito, se llevarán a cabo programas específicos en temas de seguridad como, por ejemplo, los frentes de seguridad ciudadana. Gracias a esto habrán más cámaras de seguridad para prevenir y judicializar al delincuente.

También vamos a fortalecer las Comisarías de Familia porque un porcentaje muy alto de los homicidios que ocurren en Cartagena son por problemas intrafamiliares y jóvenes en riesgo. Hoy la ciudad no tiene una comisaria integralmente preparada para atender a esta población.

Finalmente, hay que aumentar el pie de fuerza de la policía de Cartagena. Hoy en la ciudad solo hay 2.800 policías. Estamos por debajo de la media nacional con un déficit de por lo menos 800 agentes; tenemos 120 cuadrantes cuando en realidad necesitamos 180; tenemos carencia de fuerza pública en la zona insular y continental.

¿Qué hará con la restricción de parrillero?

Continuaremos con las políticas existentes en la medida que estadísticamente haya dado resultados. Evidentemente ha funcionado en algunos sectores, veremos qué hacemos con el resto de la ciudad.

¿Qué propone para mejorar la movilidad?

Transporte multimodal. En nuestro gobierno dejaremos establecidas las bases y los recursos para implementar el transporte público acuático. Que sea un complemento del transporte terrestre. No perseguiremos a los mototaxistas, pues están en su derecho al trabajo, pero sí mediaremos y regularemos. También avanzaremos en el cierre financiero para la construcción de la Quinta Avenida de Manga, ya sea a través de una Alianza Público Privada o vía peaje.

Sobre el tema de los peajes de la ciudad hay que decir que actuaremos una vez se pronuncien las entidades encargadas sobre el cumplimiento o no de la tasa de retorno. Ahora, no podemos desconocer que el peaje es una forma de financiar la construcción y mantenimiento de nuevas vías. La sobretasa de la gasolina está pignorada por Transcaribe y el Distrito no se puede quedar sin una fuente directa de recursos como los peajes.

Respecto a Transcaribe, vamos a revisar el tema de Transcaribe Operador porque creo que fue un error. Así como tenemos dos tramos concesionados hay que revisar el tercero. Hay que revisar las acciones que tiene el Distrito frente a la operación. También veremos el tema tarifario, porque tenemos la tarifa más cara del país, y buscaremos la forma de conciliar con lo operadores para una tarifa preferencial para estudiantes, deportistas y tercera edad.

¿Cómo piensa generar más recursos a la ciudad?

Hay que modernizar la hacienda pública. Dentro de nuestra estructura administrativa, nuestra base tributable, que hoy maneja el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, será manejado por la oficina de catastro del Distrito. Aquí hay que decir que no vamos este gobierno no va a crear nuevos impuestos, sino que va a llegar a esos cartageneros que están en mora para que se pongan al día. Hoy está operando y triunfando el cartel de las prescripciones, se dejan de cobrar los impuestos, y dejan pasar 5 años, para luego prescribir ese derecho y que el Distrito pierda la oportunidad de que entren esos recursos.

¿Cómo va a combatir la corrupción?

Nos haremos acompañar de manera preventiva por la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, para que todos nuestros actos sean públicos como lo ordena la Ley. Todos los procesos contractuales serán públicos y no contrataremos con Edurbe ningún convenio interadministrativo. Nos comprometemos con los cartageneros que durante nuestro gobierno cero convenios con Edurbe. No habrá ninguna licitación que no sea pública.

Además, los colaboradores, secretarios y gerentes de institutos descentralizados serán escogidos por méritos, por las mejores hojas de vida, más no por imposición de personas ajenas a la Administración.

Cartagena tiene un POT desactualizado ¿presentará una renovación?

Dentro de la reingenieía que queremos en la ciudad y como compromiso del Plan de Gobierno, dejaremos aprobado el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y nos comprometemos de que en año y medio también le dejamos el PEMP aprobado. Además, pensando en 2033, vamos a dejar el Fondo de la Erradicación de la Pobreza. Lo vamos a hacer con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo.

¿Qué se puede hacer en infraestructura en año y medio?

En año y medio no podemos decir que vamos hacer un puente de Bocagrande a Tierra Bomba, pero sí vamos a hacer la revolución de las pequeñas obras. Hay que fortalecer los fondos locales de desarrollo. Con el presupuesto participativo tanto las Juntas Administradoras Locales como las Acciones Comunales serán las encargadas de visibilizar las obras en sus barrios.

¿Y el infraestructura deportiva?

Vamos a recibir los Juegos Nacionales invirtiendo en los escenarios deportivos. Seremos aliados del departamento en el tema del deporte. En año y medio, por ejemplo, tendremos la pista de atletismo de la ciudad en condiciones óptimas para la práctica del deporte.