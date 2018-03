Lo que debe tener en cuenta para la jornada electoral

¿Qué se decide hoy en las urnas?

Los ciudadanos escogerán quiénes serán los próximos congresistas de la República. Se ejercerá el derecho al sufragio de Senado, Cámara de Representantes y además puede solicitar, si así lo quiere, tarjetones para votar por alguna de las dos consultas interpartidistas presidenciales, una de estas es la Gran Consulta por Colombia y la otra es la Consulta Inclusión Social para la Paz.

¿Qué es lo primero que debo hacer antes de votar?

Entrar a la página web www.registraduria.gov.co y verificar su puesto de votación y número de mesa. En el caso de no tener acceso a la plataforma web, puede consultar la mesa en la que sufragará en las listas que están colgadas en el puesto de votación que le corresponde.

¿Desde qué hora puedo ir a votar?

Las votaciones serán de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en un horario extendido.

¿Qué me entregarán al llegar a la mesa de votación?

La tarjeta para Senado y Cámara de Representantes. La tarjeta para la consulta interpartidista usted se la pide al jurado de votación.

¿Puedo votar en las dos consultas interpartidistas?

No. Solo puede votar en una, sea la Gran Consulta por Colombia o la Consulta Inclusión Social para la Paz.

¿Cómo está compuesta la tarjeta interpartidista?

Cada una de las tarjetas tiene las fotos de los candidato. En el caso de la Gran Consulta Por Colombia están en el siguiente orden: Iván Duque, Martha Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. En el tarjetón de la Consulta Inclusión Social por la Paz están Gustavo Petro y Carlos Caicedo.

Si me equivoco al votar...

Puede pedir un segundo tarjetón a los jurados. Para esto devuelve el primero, ellos lo marcan como inservible y por último lo anularán en una bolsa negra.

¡No se confunda!

Antes de salir a votar no olvide verificar el número de candidato y el partido político o movimiento ciudadano al que este pertenece, ya que en los tarjetones para Senado y Cámara de Representantes no aparecerá el nombre del candidato, ni la foto que lo identifique

Recuerde que a los puestos de votación no podrá ingresar con publicidad política.

¿Qué beneficios tengo por votar?

- Medio día compensatorio en su jornada laboral.

- Prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior.

- Rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares.

- Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de condiciones, estrictamente establecidas en un concurso abierto. Un tratamiento similar tendrán en caso de igualdad de puntaje en una lista de elegibles cuando se trate de un empleo de carrera con el Estado.

- Los estudiantes de una institución oficial de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10 % en el costo de la matrícula, según el artículo 1, de la Ley 815 de 2003, con la cual se agregan nuevos estímulos al sufragante.

- Rebaja del 10 % en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los cuatro años siguientes a la votación, por una sola vez.

- Descuento del 10 % del valor en el trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar; por duplicados de la cédula de ciudadanía, del segundo duplicado en adelante.

Puestos de votación:

Los puestos de votación en Cartagena son: centro comercial Bocagrande, Universidad Tecnológica de Bolívar (Manga), colegio de la Esperanza, colegio Naval de Crespo, colegio El Carmelo, colegio Liceo Bolívar, I.E Santa María, sede Sagrado Corazón; I.E Corazón de María, I.E Corazón de María, sede San José Claveriano; Coliseo Cubierto Coldeportes, colegio José de la Vega, I.E Hermano Antonio Ramos de la Salle, Universidad de Cartagena, Piedra de Bolívar; colegio Comfenalco, I.E Nuevo Bosque, I.E Alberto Elías Fernández Baena, I.E San Juan de Damasco, I.E Olga González Arraut, I.E Manuela Beltrán, sede Hijos del Chófer; Universidad de Cartagena, sede Centro; colegio Salesianos San Pedro Claver, I.E Antonia Santos, I.E Fe y Alegría Las Gaviotas, I.E Fulgencio Lequerica Vélez, I.E Nuestra Señora del Carmen, I.E Las Gaviotas sede Moisés Gossaín, I.E Foco Rojo, I.E San Felipe Neri, I.E Francisco de Paula Santander, I.E María Reina, I.E Ciudad de Tunja, I.E Camilo Torres, Centro Colombiatón Gustavo Pulecio Gómez, escuela Gabriela San Martín, colegio Fe y Alegría Las Américas, colegio Inem, centro Recreacional Napoleón Perea, I.E José M. Rodríguez S. Isabel, I.E 20 de Julio, I.E Bertha Gedeón de Baladi, I.E Luis Carlos López, I.E Ternera, colegio Fe y Alegría El Progreso, I.E San Francisco de Asís, I.E Mercedes Ábregon, colegio Sueños y Oportunidades, I.E Jhon F. Kennedy, I.E Promoción Social, colegio Comfamiliar, escuela Ana María Pérez Otero,

En corregimientos

En los corregimientos Santa Cruz del Islote, Barú, Bocachica, Caño de Loro, Isla Fuerte, Islas del Rosario, Santana, Tierrabomba, Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, Bayunca, La Boquilla, Pontezuela, Punta Canoa y Pasacaballos también habrá puestos de votación.

Restricciones

Desde las 6 p. m. de ayer y hasta las 6 a. m. de mañana se estableció la ley seca y quedó prohibida la circulación de transporte con escombros o gas propano, los espectáculos públicos o privados que impliquen picós o cualquier otro equipo de amplificación sonora y manifestaciones o eventos de concurrencia masiva en espacios públicos.

También se prohibió el parqueo de cualquier tipo de vehículos dentro de los 200 metros a la redonda de los puestos de votación o sitios de escrutinios , comercialización o uso de artefactos pirotécnicos. Las motos, incluso con parrillero, pueden circular.