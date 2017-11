"Lo que más quise fue servirle a Cartagena": Manolo Duque

Que el presidente Juan Manuel Santos aún no haya recibido la carta de renuncia del alcalde de Cartagena Manolo Duque Vásquez, no cambia la decisión del detenido funcionario de dejar el cargo para el que fue elegido el 25 de octubre de 2016.

Una fuente le dijo a El Universal que “la decisión tomada está vigente, y como prueba está sentada en el documento y es irreversible”. La carta sería radicada hoy ante el despacho del presidente Santos.

En el texto que conoció este medio, dirigido al presidente Juan Manuel Santos con copia al alcalde encargado Sergio Londoño, Duque empieza diciendo que: “Sin juramento puede creerme que, cuanto más quise y quiero, fue servirle a mi natal Cartagena, como gobernante de todos y cada uno de los cartageneros, esa sigue siendo en mí una voluntad inquebrantable”.

Continúa: “Esta noble tarea y misión que me impuse cuando resolví candidatizarme para alcalde mayor de Cartagena, ha tropezado con múltiples dificultades y vicisitudes que en un principio enfrenté con resuelta voluntad, porque sabía de los retos y desafíos que me imponía voluntariamente; y que acepté con toda la fuerza de mi alma y de mi corazón, aunque no sería tarea fácil”.

Agrega que: “Sin embargo, debo reconocer que las dificultades que enfrenta la persona natural de Manuel Vicente Duque Vásquez, no pueden generarle un trastorno de gobernabilidad a Cartagena, ciudad que tanto quiero. En mí no puede predominar, no lo permitiré, intereses personales frente a lo colectivo, general e institucional”.

En su decisión le dice al presidente Santos que: “Hoy me dirijo a usted para manifestarle que renuncio irrevocablemente al cargo de alcalde mayor de Cartagena, para el cual más de 125 mil cartageneros dieron su aprobación y beneplácito. A toda Cartagena le doy gracias infinitas e imperecederas por la confianza depositada en este humilde servidor”.

Se despide con las siguientes frases: “Me voy sin odios, sin rencores, como un gesto de amor por mi ciudad. Gracias a quienes me acompañaron y me siguen acompañando en este camino que la vida me ha trazado”.

Sobre aspectos de su gestión dice: “Las tareas que quedaron pendientes, los megaproyectos que ideamos, planeamos y proyectamos con toda ilusión y la esperanza de materializarlos en favor y bienestar de los habitantes de esta querida urbe, le ruego a quien me suceda (en el cargo) le imponga feliz culminación”.

"Toda la bendición de Dios, buen viento y buena mar para quien ocupe nuestro lugar y logre interpretar a nuestro pueblo de la mejor y más sentida manera. Con todo el cariño y respeto, les digo a los cartageneros que es un hasta pronto a todas y todos”, puntualizó.

Fechas

17 de mayo de 2017

La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Fernando Carrillo, ordenó la suspensión provisional por 3 meses al alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, por el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II y las irregularidades en control urbano.

23 de mayo/29 de julio

Sergio Londoño Zurek asumió la alcaldía, encargado por el presidente Juan Manuel Santos, en esta dos fechas. En la primera duró 20 días; en el segundo encargo acaba de cumplir 90 días en el puesto.

10 de octubre de 2017

El alcalde Manolo Duque cumplió los tres meses de suspensión ordenados por el procurador Fernando Carrillo, por el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, tragedia que destapó la olla podrida de las licencias falsas en la ciudad y la falta de control en las construcciones por parte del Distrito.