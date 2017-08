Los almuerzos y cenas que cuadraba José Julián para los concejales

En varias conversaciones telefónicas interceptadas por la Fiscalía, José Julián Vásquez dialoga con David, quién le informa que Javier, ya tenían pensado presentar iuna convocatoria extraordinaria.

En la conversación registrada el 8 de marzo de 2016, José Julián habla sobre incorporaciones, señala que el Establecimiento Público Ambiental, EPA, necesita dinero y David cuadra con éste para que los proyectos que iban a ser presentados, se los enviara primero a su correo.

HD. Ajá señor…

JJ. Qué más mi hermano… .

HD. No hemos ido a hacer las vueltas… (diálogo irrelevante)…

JJ. Mira y el otro viaje? HD. Por eso, porque no hacemos el viernes en la mañana la ida de esta vaina con estos manes?

JJ. Bueno, puede ser el viernes en la mañana, claro que si.

HD. A primera hora, ellos están allá en el campamento, les llegamos allá, yo te recojo en Manga y seguimos para allá.

JJ. Listo, me parece, listo, listo pues.

HD. El viernes… yo le estaba diciendo a Javier, a Javier hoy que… que hable con… con Manolo, pero dijo que iba a hablar con Estelita, no sé porque Javier no tiene comunicación directa con Manolo oye?

JJ. Quien sabe…?

HD. Porque las cosas que Javier le pide a… que va a hablar con Manolo, tiene que ser a través de Estelita, yo esa parte no…no he entendido.

JJ. Yo tampoco, yo tampoco la he entendido, pero qué es…?

HD. Yo le estaba comentando a Javier que… el el jueves clausuramos.

JJ. Si?

HD. Entonces protocolariamente sería bueno de que el alcalde nos invitara como a un almuerzo, después de la clausura.

JJ. Ujum… HD. Diecinueve concejales y él y de pronto Estelita y otro funcionario más…

JJ. Si claro, claro.

HD. Vamos a un restaurante, almorzamos, ra ra… un plato normal ahí, cada uno almuerza y el alcalde se va a las dos y media…

JJ. Oye, hoy tuvieron reunión con la la dama de hierro de Bogotá.

HD. Si?

JJ. Me dice la… que bien hijueputa y dura y yo, bueno yo…… la Ana Lucía Villa.

HD. La la… la Villa?

JJ. Es que esa vieja tiene fama de… de hijueputa.

HD. Si, ella ella… ella es muy… ella es muy recia pero es una vieja que sabe bastante. JJ. Que sabe bastante, que sabe, que sabe bastante, ella si… yo voy a hablar con Manolo porque…

HD. A ella la escuchan mucho allá en el Ministerio.

JJ. Bastante, bastante, no te digo que el Ministro lo que nos dijo fue, pónganse de acuerdo con esta señora si da vía libre echamos para adelante o sea… prácticamente nos puso al título de ella, si me entiendes?

HD. Háblate con Manolo…

JJ. Ya voy a esperar que venga estoy en esas ya… él… imagínate que no pudo asistir al recorrido de los juegos nacionales ni al… ni al tema de la mujer acá… porque bueno… la vieja le dio la cita para hoy, tú sabes que hay cosas que hay que darles prioridad.

HD. Si hay que darle prioridad…

JJ. Y eso es un tema prioritario para nosotros, y para todo el mundo, no?

HD. Eh… pro ahí me estaba contando Javier que… está pensando en reventar un proyec… una convocatoria extraordinaria la semana que viene?

JJ. Si señor… HD. Ya los proyectos están listos?

JJ. Ya deben estar… el tema es… el tema de las incorporaciones a donde las vamos a presentar que es lo que quería hablar…

HD. Si…

JJ. Lo del tema de… cuál es lo otro…? De… por el ejemplo el

JJ. El tema del crédito… el el dependiendo de cómo le iba hoy a… a Napoleón.

HD…. los proyectos que tengan que queden allá registrándolos, los mandan por correo, oye…

JJ. Ok. mañana si… es la idea… HD. Para yo ir revisándolos, antes de mandarlos allá…

JJ. Listo, listo mi hermano, listo.

HD. Oíste?

JJ. Bueno mi hermano nos vemos allá.

***

En otro diálogo, ocurrido el 9 de marzo de 2016, José Julián Vásquez le dice a Javier que el suspendido alcalde Manolo Duque necesita que organice una cena. Javier quedó en confirmarle.

Acto seguido, José Julián le pregunta por el proyecto que presento William García Tirado, director de Corvivienda. Javier le responde que el proyecto estaba listo para darle segundo debate y añadió que no había problema y que “eso lo sacan”.

Javier. Aló.

JJ. Javier.

Javier. Si.

JJ. Mi hermanito, qué más, cómo vas?

Javier. Bien J, tú que tal?

JJ. Bien, descansando? Javier. No hombre, estoy haciendo el discurso para mañana…

JJ. Ah bueno… compa, dos temitas… uno…

Javier. Dime.

JJ. Eh… no sé si Tatiana te llamó…? Yo no te había podido llamar, ando como Malambo… eh… Manolo me pidió que organizáramos una cena que… almuerzo no, sino una cena, para mañana, yo no sé si tú me ayudas con eso y yo te doy a ti los… los… o te pongo al frente para que… si me hago entender…? Yo mañana te doy los…

Javier. No mira, ya… tranquilo, déjame eso en mis manos, después sacamos cuentas, te parece?

JJ. Si me parece, tú me dices, Jose tal vaina y listo…

Javier. Yo… yo lo que quiero ya… ya… ya me han confirmado unos siete más o menos…

JJ. Ajá.

HD. Entonces ya…yo lo que quiero es… entonces yo escojo el sitio, escojo todo.

JJ. Si. Javier. Y después cuadramos.

JJ. Y después cuadramos, me parece.

Javier. Yo… yo… yo… listo. Yo al que le diría, le diría a esta niña, me llamó, creo que fue Tatiana, la otra niña….

JJ. Si, Tatiana… Javier. Dónde sería? Dónde seria entonces?

Ella le comunicaría a Manolo…

JJ. Si si si si, o me llamas a mi y me dices, mira, va a ser en tal parte….

Javier. O te digo…

JJ. Lo otro es… cómo va el proyecto ese que presentó William?

Javier. Eh… no… mañana mañana le doy… el de Corvivienda ya está listo para darle debate mañana, mañana le doy el segundo debate…

JJ. Segundo?

Javier, o el último, déjame mañana le confirmo, pero… la semana pasada… si la primera, la primera ya se le dio primer debate, entonces creo que es el último mañana, yo te confirmo, pero eso lo sacamos, no hay problema.

JJ. Listo mi hermano, te agradezco.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.