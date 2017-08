Los concejales debían ser obedientes

En la misma conversación entre Jorge Correa y Jorge Useche, el 7 de enero de 2016, este último le comenta que José Julián les dice que los concejales deben ser obedientes.

Jorge Useche: voy ahora a una reunión con Estela (Caseres), al despacho al tema del contralor.

Hombre (Identificado por la Fiscalía como Jorge Correa): Yo quiero que me expliques el tema de la personería y del contralor; me preocupa que actúes bien, que no te vayas a meter en un lío.

Jorge: Están diciendo que nosotros seamos obedientes a lo que ellos quieran, entonces eso nos toca revisarlo, y que le han dicho de que nos tenemos que cuidar.

Más adelante, Correa le dice que tiene que estar pendiente de no embarrarla y ver qué beneficios tiene con la elección (del contralor). Useche le responde que José Julián está en la posición igual que el primer día.

Hombre: No tengo nada papi, el que estaba escuchando era Mendoza.

Jorge: Yo estoy pegado de él, yo se que él no la va a cagar porque ese tipo sabe mucho de eso, de todas maneras tengo a Dorian y a todos los abogados revisando

Hombre: Una que no se ha caído, y la otra qué beneficio tiene con la dirección

Jorge: José Julián está en la posición igual del primer día, quiere solucionar toda esa vaina con recursos materiales, no ha dicho alguna cosa en especifico, pero siempre con mensajes subliminales.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.