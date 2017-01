"Los críticos se están adelantando": De la Rosa sobre CAD y drenajes

El secretario de Hacienda distrital, Napoleón De la Rosa, explicó los detalles de los acuerdos aprobados por el Concejo para la construcción de una nueva sede de la Alcaldía de Cartagena por $190 mil millones y el acuerdo que viabiliza el Plan de Drenajes Pluviales de la ciudad, por $300 mil millones del Sistema General de Participación (SGP).

Opinó que los sectores que han hecho críticas al acuerdo “se están adelantando mucho a cada etapa de desarrollo de un proyecto, porque además los acuerdos distritales no tienen nada que ver con diseños finales de las obras o fase III (ingeniería de detalle)”.

La Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (Siab), los exconcejales Adolfo Raad y David Múnera, y otras voces, dicen que es obligatorio que haya diseños con ingeniería de detalle para estos proyectos.

“Con relación a la construcción de un Centro Administrativo Distrital (CAD), desde lo financiero, lo que se le pidió al Concejo es la autorización para que el alcalde pueda iniciar un proceso para conseguir un crédito de proveedor y en esa etapa estamos”, explicó el funcionario.

“Los créditos de proveedor son una modalidad establecida por la ley en el cual la entidad territorial abre una licitación, cual Ley 80, y el Distrito pone las condiciones sobre la forma de pago en valores y plazos; esto es diferente de hacer un crédito con la entidad financiera”, agregó De la Rosa.

El secretario dice que es la mejor modalidad que se adaptaba al Distrito ahora, que viene de hacer un crédito por 250 mil millones de pesos.

“Nos gastamos hoy más o menos 30 mil millones de pesos anuales en gastos de funcionamiento, si el Distrito hace o no una nueva sede, se va a seguir gastando lo mismo más la inflación, en agua, luz, con registros diferentes o vigilantes en cada sede”, agregó.

Para el funcionario, el ciudadano debe conocer que el Distrito paga altos costos en arriendos de oficinas como el EPA en Manga; Secretaría de Hacienda en el edificio Andian y en Chambacú; y el IPCC en la Calle Larga, entre otros.

Con el CAD el ahorro que se estipula es de unos 20 mil millones de pesos anuales, que serán para pagar los 190 mil millones de pesos en 13 años, a un proveedor que gane la licitación y que construya el moderno edificio en dos años.

Los $190 mil millones son un estimativo de los 20 mil millones ahorrados en 13 años. El Secretario dice que para todos los estudios contó con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda. Dice que no habrá más impuestos porque los recursos salen de los mismos gastos de funcionamiento de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICL) que se están utilizando hoy.

“Esa misma plata nos va a servir para invertirla en una edificación que le queda el Distrito; y como no tenemos esa plata para gastarla ahora, por los cupos de endeudamiento, porque apenas estamos empezando a pagar la deuda de los 250 mil millones, nos la jugamos con un proyecto que no nos cueste más de las finanzas actuales; pero con la modalidad del crédito de proveedor; y una vez se tengan todos los diseños, lote y otras cifras, el contratista va a construir y va a financiar el proyecto”, explicó.

El lote del CAD

Sobre el lote para la sede, aclaró que no hay lote aún, porque eso se definirá en los pliegos de la licitación con sus condiciones. “El lote puede ser del Distrito, o un lote privado, o un lote del mismo proveedor que se ciña a las condiciones del pliego licitatorio”.

En dicha licitación se dirá si el oferente presenta el diseño y la construcción, y debe acogerse a las condiciones: entregar la obra en dos años y esperar el pago a 13 años.

El contratista podrá irse a una entidad financiera o con su propio músculo financiero hacer la obra.

“Todos esos requerimientos de diseño, lote, ingeniería de detalles y estudios que reclaman algunos sectores estamos dispuestos a entregárselos, con mucho gusto, pero cuando estemos en la fase de licitación”, dijo De la Rosa.

Sobre drenajes pluviales

Sobre la autorización en la que Edurbe manejaría unos 300 mil millones de pesos del SGP para hacer unas 27 obras en canales pluviales de la ciudad, De la Rosa dice que “no se trata de un endeudamiento”, sino de una figura financiera en donde se transfieren los recursos del SGP (agua potable, saneamiento y propósito general) a una entidad como Edurbe, amparado por la ley, de la familia del Distrito y creada para eso”.

Para ello, en este momento el Distrito trabaja en un convenio entre el Distrito y Edurbe con todos esos detalles.

El funcionario adelantó que se abrirán las licitaciones que podrían ser contratos que manejen un grupo de obras por sectores, en la que los constructores deberán presentar sus diseños en fase III y también invertir de sus propios recursos en las obras. Luego a través de un encargo fiduciario, a donde llegarán los recursos del SGP, se le pagará a estos contratistas.