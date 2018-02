Los de la revocatoria regresaron: buscan al alcalde ideal

Los miembros del comité “Porque la ciudad manda”, dicen que siguen firmes y trabajando “por la ciudad”. Lograron más de 100 mil firmas y la aprobación de la mitad de las mismas para que el Gobierno convocara a una jornada electoral de revocatoria del mandato del exalcalde Manolo Duque, pero la renuncia de este el pasado 7 de noviembre, echó por la borda ese propósito.

Para algunos sectores eso fue una pérdida de tiempo, gastos e inversión de recursos de la Registraduría para no llegar a nada. Pero para el líder del movimiento, Roberto Pérez, por el contrario la experiencia y los resultados del 2017 se traducen en una de las fortalezas del grupo y lo que lo mantiene unido.

Pérez reconoce que “el 2017 fuel el año más convulsionado de Cartagena por la caída de un edificio, la suspensión del alcalde por parte del procurador Fernando Carrillo; su posterior vinculación y detención carcelaria, y la de 14 concejales, por presunta corrupción en la elección de la contralora distrital en 2016”.

Es de quienes cree que la renuncia de Manolo Duque, detenido en la cárcel de Sabanalarga, fue una “jugada política en favor del presidente Juan Manuel Santos y unas casas políticas”.

Una encuesta popular

El líder cuenta que por ello ahora se han dado a la tarea de recorrer, sobre todo los estratos 3, 4 y 5 de las tres localidades, para preguntarle a la gente ¿qué quieren para la ciudad? y cómo sería ese candidato o mandatario ideal que Cartagena requiere.

Dicen que hacen su trabajo lejos de la politiquería y sin trabajar para ningún político en especial, con las uñas, a pie y con esfuerzos propios.

“Ya llevamos 2.775 encuestas en todos los sectores, y listos para procesar esos resultados con dos empresas estadísticas que nos están colaborando en eso (Crear Ltda. y la Corporación Grupo 100). En ellas les preguntamos a los ciudadanos si hay unas elecciones atípicas para alcalde votarían o no. No preguntamos por ningún aspirante en particular ni decimos nombres. En una de ellas les pedimos que propongan nombres para salvar a Cartagena, y en esa pregunta la gente menciona los nombres de quienes quieren ver como candidatos, pero por lo general están por fuera del espectro político”, explica el líder.

“Lo que podemos avanzar sobre los resultados es que la desconfianza en la clase política es grande en la población y de allí, la abstención o la poca participación en los asuntos públicos”, agrega Pérez.

La encuesta ciudadana también pregunta por programas, propuestas, los mayores problemas que afectan a la gente, entre otras.

Sobre las atípicas

El comité “Porque la ciudad manda” se pronunció sobre la demora del gobierno y del Ministerio del Interior en emitir un decreto para la convocatoria a elecciones atípicas para elegir alcalde. Para el movimiento, los anuncios a medias y la evasivas del ministro del Interior, Guillermo Rivera, son una burla para la ciudad.

“Eso evidencia la mezquindad del Gobierno Santos con la ciudad, el irrespeto a los cartageneros, solo para favorecer a unos grupos políticos”.

Denuncian que candidatos están usando el nombre del movimiento

“Porque la ciudad manda” denuncia que algunos exmiembros del comité ahora aspiran al Congreso pero usan arbitrariamente el nombre del movimiento.

“Le decimos a la ciudadanía que no apoyamos, ni impulsamos ninguna candidatura. Hay una candidata (Sobeida Julio) que hace campaña con la revocatoria. Somos una asociación jurídica. Esta señora candidata de Opción Ciudadana, salió del grupo junto con dos personas más porque violaron unos principios del reglamento. Queremos dejar sentado que no la apoyamos y que no puede usar nuestro nombre”, expresa el movimiento.