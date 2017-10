Los diez mandamientos según Cristo

El exministro y precandidato presidencial Juan Fernando Cristo Bustos, quien participó ayer de la XXVI Convención Internacional de Seguros 2017: Colombia un país más seguro, en el Hotel Hilton, aprovechó su paso por la ciudad para recordar a los cartageneros el decálogo que recoge su propuesta política con miras a la presidencia de la República.

Los 10 mandamientos del precandidato del Partido Liberal son: te sentirás orgulloso de ser liberal sobre todas las cosas; en la paz, para atrás ni para coger impulso; buscarás por todos los medios los cambios políticos, sociales y económicos que necesita Colombia; darás autonomía y fortalecerás las regiones para que Colombia crezca; trabajarás con el corazón por los derechos de todas y todos.

Asimismo lucharás con todas las fuerzas para acabar la corrupción; no descansarás hasta reparar a las víctimas; garantizarás la seguridad de todos los colombianos; no caerás en la tentación del populismo, de izquierda o de derecha; no insultarás, no ofenderás y no gastarás de más.

Cristo pidió a los demás candidatos desarrollar campañas respetuosas y austeras. “Me comprometo a hacer una campaña sin insultos y sin ofensas. Invito a los compañeros de candidatura a dar ejemplo de austeridad y a no gastar de más”.