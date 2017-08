Los “favores” de José Julián iban dirigidos a quién se le “abriera de patas”

Los resultados de una reunión sostenida entre José Julián y la esposa de Jorge Useche, Angela Vergara, quien es edil de la Localidad 1, y otros concejales y “colaboradores” de la administración que estaban pendientes de la repartición de la torta, se conocieron mediante una conversación telefónica sostenida entre Angela y Useche, el 2 de enero de 2016.

En el diálogo, Angela le refiere a su esposo que José Julián les dio su palabra de que iba a responder por lo de ellos, pero que en el tema de obras civiles que todos se olvidaran porque eso era de él y dependiendo como se fueran portando con él, quien lo tuviera contento, lo enamorara y quién se le “abriera de patas” les iba dando participación en otras cosas, pero eso sí en programas sociales, pero que en obras civiles se olvidaran porque, que eso se lo dijo el Guajiro.

En la conversación los esposos también se ponen de acuerdo para pagar los compromisos económicos que ha asumido Useche por la defensa de su curul, proceso que cursaba en ese momento y que finalizó posteriormente con la suspensión de su credencial.

Jorge: ¿Cómo les fue con José?

Angela: Bien, muy bien. Nos fue bien a todos. Iban todos con una lista de cómo es que le íbamos a decir al malparido ese, tú sabes que se pone hablar hasta decir no más. Él no mide los tiempos, ya entonces comenzó hablar una vaina diferente, entonces ya al tiempo estaba otro poconón de gente esperándolo, pero no mentira el tipo a lo bien dijo que él iba a responder por lo de nosotros, a parte que el tema de las obras civiles que se olvide todo el mundo, que esa vaina es de él, que todo es de él y dependiendo de quién se porte bien, quien lo tenga contento y lo enamore y se le abra de patas, literalmente dijo así, yo les voy dando participación en otra cosa, de pronto sí en programas sociales, proyectos sociales, pero en obras civiles olvídense porque el Guajiro le dijo que él tenía un compromiso con eso, con no sé quién (…) y eso es mío; entonces quedó en darnos el 30% ahora y el resto en diez cuotas; no pero así no, en dos cuotas solamente o 30 y 30 y no, no así no porque el que no se esté portando bien no tiene más cuota

Jorge: Bueno ¿cómo voy ahí yo?

Angela: si lo mismo digo con ustedes, ¿Cómo voy yo?

Jorge: Usted quién dijo

Angela: él

Jorge: Bueno, ¿Es que también quieres ir conmigo en todo?

Angela: sí

Jorge: Bueno me toca pagar doscientos millones para defenderme, ¿cómo vas ahí?

Angela: Bien

Jorge: Ah bueno eso me gusta porque los treinta míos, ya están todos ahí. ¿Vas a poner los treinta tuyos también?

Angela: Mi amor si necesitamos poner treinta míos para seguir teniendo credencial, los pongo o es ¿qué yo estoy pensando nada más en gastarme el 30% en ropa o en carro? No señor, yo necesito que nos fortalezcamos en estos cuatro años para poder…

Jorge: Acabo de respirar

Angela: Es que yo no sé porque no podías respirar, es que eres tú el que me saca del cuento, tú eres el que no quieres que haga parte de tu Concejo porque tu no quieres estar comprometido con nadie y no entiendo por qué conmigo, soy la de menos, la que menos cuando yo soy tu socia.

Jorge: Usted no puede decir eso

Angela: ¿De qué?

Jorge: Porque toda la vida le he dicho que es un solo bolsillo.

Angela: Sí, pero cuando viene de mi lado; de tu lado, no.

Jorge: No joda (….) conversación personal.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.