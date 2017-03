Manolo Duque le pide al Concejo "limar asperezas"

El alcalde Manolo Duque regresó al Concejo a instalar el primer periodo de sesiones ordinarias del año.

El mandatario no estuvo durante la instalación y cierre del corto periodo de las sesiones extraordinarias que se surtieron del 14 hasta el 26 de febrero, y en las que no le fueron aprobados dos proyectos claves: la autorización de un peaje de entrada a la vía a Barú; y la implementación de una política de empleo para proteger a los trabajadores cartageneros.

El mandatario, en un llamado a “limar las asperezas” y unirse en torno a los proyectos de acuerdo, dijo que “primero está la ciudad”. “Los invito a dejar nuestras diferencias y juntarnos en aquellos proyectos en que haya consenso en que van en beneficio de nuestra gente. Los cartageneros nos merecemos un espacio de fraternidad después de tantos años de divisiones y enfrentamientos”, le dijo a los concejales.

En una especie de mensaje que cala bien a sus detractores políticos, aprovechó y dijo: “Sé que los problemas del día a día no dejan ver los pasos que hemos dado y que las diferencias políticas nos vuelven escépticos y a algunos les es más fácil apostarle al fracaso”, apuntó.

“A quienes no quieren apostar por una construcción colectiva de ciudad, les digo que lo verdaderamente trascendental, no es el éxito del gobierno de turno, sino la sobrevivencia de nuestra sociedad. Hoy los cartageneros no podemos apostarle al fracaso. Desde la administración distrital estamos dando lo mejor que tenemos; pero el presente de Cartagena y su futuro inmediato son responsabilidad de todos”, agregó.

Los proyectos

Para Manolo Duque, el 2017 será el año en que se verán los resultados de su gobierno porque la gente podrá palpar los megaproyectos que ya se adelantan, según lo expresó: plan de drenajes, sede para la Alcaldía, programas de salud, más viviendas, entre otros.

Aunque no dijo específicamente que presentaría nuevamente el proyecto de peaje en Barú, destacó que: “presentaremos proyectos en programas de vivienda de interés social, seguridad ciudadana, política pública de empleo, mantenimiento de vías en zonas turísticas, incorporaciones presupuestales, entre otros”.

Hizo énfasis en que el proyecto de protección costera será presentado formalmente a la corporación con todos los detalles técnicos.

Alianza por Cartagena

El alcalde destacó la importancia del ejercicio que está realizando el Gobierno con el llamado Consejo Consultivo de la Alianza por Cartagena, un grupo de empresarios locales que fungen como consultores y apadrinan proyectos.

“En la Alianza por Cartagena, tratamos sin ningún tipo de reservas, los temas de ciudad; escuchamos las voces del Concejo, los parlamentarios, empresarios, dirigentes gremiales, académicos y ciudadanos. Compartimos conocimientos, experiencias y saberes; hemos reemplazado la inteligencia individual o sectorial por la inteligencia colectiva. Hemos mostrado un talante de concertación, respeto y tolerancia”, dijo Duque.

“Trabajo en equipo”

El presidente del Concejo, Lewis Montero, por su parte, apuntó a que el trabajo en equipo es “fundamental para sacar la ciudad adelante”.

“He sido insistente, y de pronto hasta muy reiterativo, con la necesidad de unir voluntades alrededor de los grandes propósitos de la ciudad y los cartageneros, pero como concejal, como sociólogo de profesión y aún como simple ciudadano, soy consciente de que es necesario un verdadero trabajo en equipo de todos los sectores”, dijo Montero en su intervención.

Agregó que “una comunidad fragmentada, desarticulada y, en ocasiones, enfrentada, como ya se ha dicho varias veces en este mismo escenario, dificulta, y a veces hasta imposibilita, alcanzar los anhelos colectivos”.

El presidente le dijo al alcalde que si considera conveniente volver a presentar los proyectos de peaje en Barú y la política pública de empleo, “estaremos dispuestos a continuar estudiándolos, siempre de la mano, como ya dijimos también, de los demás voceros de la comunidad cartagenera”.

Avanzó que en las sesiones que comienzan, la inseguridad, la movilidad, la ocupación indebida del espacio público, la concesión del corredor de carga, la medida del pico y placa los sábados, la contaminación electromagnética, la proliferación de habitantes de calle en varios barrios y la administración de los escenarios deportivos, entre otros temas, serán objeto de debates de control político en la corporación.