Manolo espera firma de Santos y la ciudad decreto para atípicas

Los ciudad está a la espera de que en la Presidencia de la República se tome una decisión de fondo sobre la situación de la vacancia absoluta del cargo de alcalde de Cartagena.

Esto porque ayer mismo fue radicada en Presidencia, la carta en la que el alcalde Manuel Vicente Duque renunció a ese cargo, en carta con su firma y huella dactilar.

Mininterior decreta y Santos firma

Una vocera de la oficina jurídica de presidencia le dijo a El Universal que “la carta cumple un trámite, llega a este despacho es revisada y remitida ante el despacho del ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien proyecta y firma el decreto respectivo sobre vacancia absoluta del cargo, y la convocatoria a elecciones atípicas, previa designación de un encargado”.

“Ese decreto regresa a esta dependencia es revisado y remitido al presidente Juan Manuel Santos para su firma”, explicó la funcionaria.

No manifestó cuánto puede durar ese trámite pero se estima que la respuesta estaría lista antes de concluir la semana.

Manolo también espera

Manuel Vicente Duque cumple hoy dos meses de detención en la cárcel de Sabanalarga para funcionarios públicos, a donde fue enviado de manera preventiva, junto con el exconcejal Jorge Useche por el juez de garantías José Luis Robles, el sábado 2 de septiembre.

Duque y Useche afrontan un juicio por presunta corrupción y varios supuestos delitos, como cohecho y concierto para delinquir, según la Fiscalía, por haber elegido a Nubia Fontalvo como contralora, quien a su vez está recluida en la cárcel de mujeres de San Diego.

En el centro carcelario, en donde organiza un campeonato de fútbol y juega en uno de los equipos, el alcalde Manolo quien ya firmó su renuncia al cargo, espera la respuesta a esa decisión que deberá salir de la Casa de Nariño.

Así se lo encontró su abogado Juan Carlos Cabarcas una tarde. “El alcalde Manolo Duque está bien anímica y sicologicamente, estaba vistiendo una indumentaria deportiva luego de jugar al fútbol”, dijo el apoderado judicial.

El anuncio contrasta con la información de que cierto desespero y estrés estaban minando la tranquilidad del popular periodista.

Cabarcas en diálogo con la prensa, reiteró el contenido de la misiva dirigida al presidente Juan Manuel Santos, con copia al alcalde encargado Sergio Londoño, cuya decisión “no tiene reversa”.

El abogado reiteró que la renuncia se trató de una “decisión íntima y personal”, como lo dice la misiva.

“La renuncia no es un acto de desesperación y no obedece a un esguince al proceso de revocatoria del mandato, pero Manuel Vicente Duque no es ajeno a los costos que implican poner en marcha ese mecanismo y cree que esos costos no los puede soportar la ciudad, y pide que mejor ese dinero ojalá se invierta en programas sociales”, expresó Cabarcas.

La audiencia de apelación en la que se pide a una juez de garantías de segunda instancia que se le retire la reclusión, a Manolo Duque fue prorrogada para el 30 de noviembre.

El abogado Cabarcas también dijo que esa prórroga no tiene nada que ver con la renuncia, y dijo estar de acuerdo con ese aplazamiento “para que la juez pondere el caso y atienda nuestra apelación”.

El abogado reiteró que “no existe ningún audio que comprometa al alcalde Duque en los que se le escuche haciendo ninguna componenda delictiva”, y por ello insistió en la presunción de inocencia de su cliente.

Cabarcas reveló que ya no es el abogado defensor de José Julián Vásquez, primo de Duque, y quien está detenido en la cárcel de Ternera por presintamente ser el “cerebro” detrás de Manolo en las componendas para apropiarse de cargos y utilidades públicas de la Contraloría y el Distrito, según la Fiscalía.

Ley de Distritos

El artículo 32 de la ley 1617 de 2013 ordena al presidente de la República que “en el caso de vacancia absoluta, el presidente debe convocar a elecciones para elegir el nuevo alcalde distrital, en un término no superior a noventa días cuando ello sea procedente”.