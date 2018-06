"A Manolo le han dado hasta con el balde": dirigente político

Un exdirigente del movimiento del exalcalde Manolo Duque expresó, pidiendo protección de su nombre que: “Las arremetidas de la justicia contra Manolo Duque solo tienen una razón: la política sucia”. (Lea aquí: Manolo Duque, sancionado e inhabilitado por 10 meses)

Argumentó el líder que: “A Manolo le están dando hasta con el balde; somos un Estado social y de derecho, se supone, y mientras no se demuestre un delito, no se puede condenar a nadie; a Duque lo han condenado con antelación, lleva un año en la cárcel, y no le han demostrado nada; es la cuenta de cobro de las clases políticas por supuestos incumplimientos de su primo JJ”, sostiene la fuente.

"Todos los alcaldes han cometido faltas en el ámbito del control urbano, y aquí nada pasa, pero Manolo Duque es el chivo expiatorio sobre quien pesan decisiones injustas como esta”, agregó el exlíder del movimiento Primero la Gente.

La declaración se conoció luego que la Procuraduría General de la Nación sancionara, en primera instancia, al hoy exfuncionario Manolo Duque detenido en la cárcel de Sabanalarga, con suspensión e inhabilidad especial por 10 meses, por haber omitido el deber de asegurar en debida forma que las construcciones de la ciudad cumplieran las normas de urbanismo y las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

En la decisión el Ministerio Público citó a juicio disciplinario al exalcalde, al exconcejal Jorge Alfonso Useche Correa y a la excontralora distrital, Nubia Fontalvo Hernández, por presuntas irregularidades presentadas en su elección como representante del órgano de control fiscal 2016-2019.

La Procuraduría cuestiona a Duque Vásquez por no haber ejercido “el control jerárquico sobre la Secretaría de Planeación, la dirección administrativa de Control Urbano, las alcaldías locales y las inspecciones de Policía, las cuales debían tomar medidas preventivas o correctivas sobre las situaciones irregulares de la ciudad”,

El órgano de control reprochó que a pesar de tener conocimiento de la problemática urbanística, el exmandatario causó un desorden con dos modificaciones de las competencias de vigilancia y control a las obras en menos de siete meses.

El órgano de control calificó las faltas del exmandatario distrital como graves a título de culpa gravísima.

La decisión también contempla unas medidas por las presuntas irregularidades en la elección de la excontralora Nubia Fontalvo, que irá a audiencia preparatoria en agosto.

Suspendida en primer instancia alcaldesa de la localidad 3

La Procuraduría también profirió decisión sancionatoria en contra de la alcaldesa de la Localidad Industrial y de la Bahía, Patricia Zapata Negrete, con suspensión e inhabilidad por cuatro meses; contra la exsecretaria de Planeación de Cartagena, Luz Elena Paternina Mora, con suspensión e inhabilidad especial por ocho meses; contra el exdirector de Control Urbano, Olimpo de Jesús Vergara Vergara, por cuatro meses; y contra el inspector de Policía de la Comuna 12, Alfonso Ramos de León, y a dos técnicos de la misma localidad, por tres meses.

El caso está relacionado con la tragedia ocurrida el 27 de abril de 2017 cuando el edificio Portal de Blas de Lezo II colapsó causando la muerte de 21 personas.

Con derecho a apelar

Sin embargo, dado que la decisión es en primera instancia, estas personas podrán apelar. Sobre quién reemplazaría a Zapata en estos cuatro meses en la Alcaldía Local, aún no se conoce la decisión de la alcaldesa encargada Yolanda Wong.