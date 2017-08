"Manolo se pregunta qué hace aquí": defensor del alcalde Duque

El martes se sabrá la suerte del alcalde Manolo Duque, quien afronta un proceso penal debido a imputaciones de la Fiscalía.

Tras retomar las audiencias ayer, en las que le tocó el turno a la defensa, el juez Cuarto Penal, José Luis Robles, pospuso para el martes a las 2 de la tarde la continuación de la audiencia, en donde la Fiscalía ha pedido cárcel para el mandatario por varios delitos.

Turno de la defensa

Para el abogado Juan Carlos Cabarcas, defensor del acalde Duque, en las audiencias preliminares de presentación de audios, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía contra el suspendido mandatario, “no se dijo toda la verdad, en desmedro de unas personas que no merecen estar detenidas”.

Duque, su primo José Julián, el concejal Jorge Useche y la contralora Nubia Fontalvo están desde hace 25 días, el 2 de agosto, detenidos en el búnker de la Fiscalía en Crespo.

Se les imputan los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público y cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo sucesivo, y en el caso específico de Useche, además el de la asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

La Fiscalía ha hecho énfasis en que todo tiene relación con el montaje de una “empresa criminal en torno a la elección de la contralora Fontalvo”, que para los defensores “nunca ha existido ni se ha configurado”.

Otros juristas que enfrentan a la fiscal 53, Liliana Velásquez, quien lleva el caso, son Hernando Osorio, defensor del concejal Useche, y William Castaño, abogado de Nubia Fontalvo.

“Hay 25 falacias de la Fiscalía”

Cabarcas presentó 46 razones con las cuales busca demostrar que Manolo no es culpable de ninguno de los delitos que le imputó la Fiscalía.

De éstas, el abogado considero que “25 son falacias de la Fiscalía y documentalmente vamos a desvirtuar los delitos de cohecho, tráfico de influencias y concierto para delinquir”.

El mamotreto de argumentos de los abogados es tan voluminoso como el de la Fiscalía. Cabarcas expresó que no hubo una componenda ni un acuerdo en torno a la elección de la contralora Fontalvo, porque la propia Fiscalía 3 falló a favor de ese proceso en marzo de este año, reconociendo que era una elección política. Para el defensor, “eso lo pasó por alto la Fiscalía”.

Expresa que “en ninguna de las llamadas interceptadas por la Fiscalía dentro de la operación ‘La Heroica’ se menciona al alcalde Manolo Duque, y va más allá: “Nunca se dice su nombre”.

“El alcalde todos los días desde su detención me pregunta, ‘y yo qué hago aquí, si a mí ni me mencionan en esos audios’, y vaya que sí tiene razón”, expresó el abogado.

“Nunca se demostró y no se tiene pruebas de que Manolo estuvo en reunión con varios concejales en el despacho de la Alcaldía, el pasado 7 de enero de 2016 a las 8 de la noche, como tampoco la misma Fiscalía aceptó esto”, dijo el jurista desvirtuando la tipicidad del delito de concierto para delinquir.

El defensor mostró varios certificados que dan cuenta de que los cargos en la Contraloría y otras dependencias eran de carrera administrativa o venías de años anteriores, y nunca se demostró que eran dádivas o prebendas por la elección de la Contralora, ya que fueron antes del 8 de enero de 2016, cuando se votó la elección de este cargo en el Concejo.

Dijo que los nombramientos de Lady Ann Steer, en Control Urbano; Miguel Torres en la Contraloría; Adriana Meza y Silvia Lara Fajardo, en el Dadis;

Fernando Niño en la Secretaría del Interior, y otros como David Guerra, Fredy Quintero, Carolina Lozano, eran cargos que ya venían o que fueron nombrados antes de ese 8 de enero. “Luego entonces no corresponden a nombramientos por un pacto criminal, como la Fiscalía pretende demostrar”.

Para Cabarcas a las 400 horas de escuchas les faltan pruebas más contundentes, para demostrar los delitos.

La frase de los libros

Para el abogado de Useche, Hernando Osorio, no se puede inferir que su defendido haya incurrido en los delitos de cohecho y menos en el de asociación para la comisión de un delito. “En ninguno de los audios Jorge admite que JJ le va a pagar a unos abogados para defenderse”, dijo.

Advirtió además que las conversaciones que Useche sostiene con su esposa Ángela sobre una deuda con un tercero es real, y mostró las pruebas de un crédito que hizo el concejal con un banco de la cual sacó 20 millones para pagar ese deuda.

“En relación con el audio en donde se habla de los 32 libros que al parecer son millones, y que las redes sociales tanto han criticado, hay que decir que en Cartagena hay 19 concejales, pero el audio habla de 20 concejales y eso impide ya saber de qué se habla porque por la contralora votaron 14 concejales”. Para el abogado es difícil demostrar que los libros sean dinero y si éste se dio, dónde se recibió o de dónde salió.

Para el abogado Hernando Osorio hablar de puestos, OPS y tener recomendados en dependencias, y tener amigos es normal en la política cartagenera, y eso “no es delito”. Dice que los políticos hablan de presupuesto, lo que no quiere decir que se vayan a robar el dinero.

Defensa de Fontalvo

El abogado de la contralora Fontalvo, William Castaño, desvirtuó el delito de concierto para delinquir que la Fiscalía le endilga a su defendida “porque no se supo cuándo fue el momento o el tiempo que se habría hecho esa supuesta asociación; además desde 1 de enero de 2016 ya Manolo Duque era alcalde y para los alcaldes no rige este delito”.

Frases:

“En un audio de la Fiscalía se presupone que la contralora Fontalvo habría favorecido a la administración de Manolo Duque con un informe contra la Concesión Vial, y el propio gerente René Osorio dice que Nubia Fontalvo no tiene nada que ver en eso”, William Castaño, abogado de Fontalvo.

“En muchas de las conversaciones de mi defendido no se habla de las posibilidades de apropiarse de dineros, hablan lo típico, lo normal de las personas que están en la administración pública; lo demás queda en la imaginación”, Hernando Osorio, abogado de Useche.

“Ser amigo de un exsenador o de concejales no es ningún delito, no existe ningún audio de mi representado (JJ) cuadrando un delito futuro; es entendible que él tenga relaciones con la clase política”, Juan C. Cabarcas, abogado de Manolo Duque y José Julián Vásquez.