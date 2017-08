Más audios se presentan en audiencia de imputación a 'Manolo' y demás capturados

La segunda audiencia de imputación de cargos en contra del alcalde suspendido, Manolo Duque; la contralora Nubia Fontalvo; el concejal Jorge Useche, y el primo hermano de Duque, José Julián Vásquez, se inició a las 9:38 de la mañana de este sábado.

La diligencia comenzó con la grabación de la sesión ordinaria del Concejo, del 8 de enero de 2016, en la que se realizó la elección de la Contralora.

En ella, se evidenció qué concejales votaron a favor de Fontalvo. El resultado fue de 14 votos a favor de la hoy detenida, debido a que cuatro cabildantes de declararon impedidos, otro se abstuvo de participar en la votación.

Posterior a ello, la fiscal procedió a reproducir varios audios telefónicos que se obtuvieron de intervenciones al concejal Useche y la contralora Nubia Fontalvo, en donde esta se mostraba preocupada por la actitud de dos concejales más, para su elección.

El registro deja entrever que Useche le da un parte de tranquilidad a la hoy detenida.

"Por lo de Duvinia y Américo no te preocupes porque ellos obedecen es al de allá arriba y ese acuerdo se lo echan a él y si se ponen retrecheros, tampoco les hace falta porque ahí están David y Lewis. Tu ya sacaste 14 votos", dijo Useche a la contralora.

En medio de la conversación, una tercera persona interrumpe y le dice a Fontalvo que Duvinia sí vota, pero Américo no.

A lo que la contralora le responde poco antes de finalizar la llamada: "No te veo como un concejal, sino como un amigo. Este favor que me estás haciendo, no se me va a olvidar nunca".

Otro de los audios pertenece a una conversación entre el mismo concejal y su tío Jorge Useche correa, en el que hablan del mismo tema.