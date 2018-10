Más de $6 mil millones costarán POT, PEMP y planes parciales

Los gastos de funcionamiento de la Secretaría de Planeación del Distrito para 2019, que incluyen gastos de personal y generales, suman unos $493 millones mientras que los gastos de inversión rondan los $12 mil 385 millones.

Así lo explicó el secretario de Planeación del Distrito Iván Castro, ante el Concejo, durante las sesiones de estudio del proyecto de presupuesto que se llevan a cabo en la corporación.

Los rubros para inversión solicitados por Castro, tienen como objetivo estratégico para el 2019, “adaptar el territorio para la gente, la gestión del riesgo, el desarrollo urbano territorial, el plan de ordenamiento ambiental del territorio; y como meta formular el documento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y sus derivados”.

Para el desarrollo urbano territorial se tienen proyectados $3.586 millones de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) y unos $2.452 millones del Sistema General de Participación, rubros que se necesitan para el POT, el PEMP, el Plan de Movilidad, los planes parciales, y las labores preventivas de Control Urbano, entre otras gestiones.

El resto de recursos de inversión, unos $5 mil millones se destinarán al fortalecimiento del sistema distrital de planeación y descentralización, lo que incluye las gestiones relacionadas con el Sisben. El Distrito planea abrir dos puntos más de atención al Sisben para atender 6.300 solicitudes de este sistema asistencial.

Concejales piden más detalles de recursos

El concejal Rodrigo Reyes pidió a sus colegas estudiar de manera disciplinada el proyecto de presupuesto para conocer qué se hizo con los recursos en 2018, y qué no se hizo, y tener un panorama claro a la hora de aprobar lo presupuestado para 2019.

“Muchas secretarías solicitan mucho dinero para gastos de funcionamiento que no terminan ejecutando mientras a otras no se les dan los recursos que necesitan, eso debemos mirarlo”.

Para la mayoría de concejales los informes presentados por los funcionarios no detallan cómo avanzan los proyectos frente al Plan de Desarrollo Primero la Gente aprobado para el periodo constitucional 2016-2019.

El Concejal Lewis Montero Polo dijo que por ninguna parte se muestran las fortalezas y debilidades en la ejecución de las vigencias 2016, 2017 y 2018.

“No tenemos la manera de comparar ítem por ítem de lo que expresan los secretarios, para poder debatir de inmediato y contribuir en los procesos de mejoras, lo que vemos es que nos hacen una presentación y nosotros como concejales no podemos hacer la debida comparación, simplemente porque hoy no tenemos la forma”, dijo Montero. “Sin una hacienda pública fuerte no hay recursos que rindan y todo lo que aquí se haga y se presente va a ser una falacia, porque vamos a prometerle esperanzas a los diversos sectores de la ciudad, en cuanto a las obras que requieran”, aseveró el concejal César Pión.

“Pedimos a la Secretaría de Hacienda que nos entregue la información detallada de los presupuestos hasta hoy y a la Secretaría de Planeación que nos entregue las certificaciones de los proyectos ejecutados a la fecha”, , dijo el concejal Óscar Marín

Cruzar información

Para el concejal Javier Curi, quien es el ponente del proyecto de presupuesto, la intención del Concejo es que se cruce información entre lo que se presupuesta cada año, lo que se ejecuta y particularmente lo que se hace relacionado con todos los programas que quedaron establecidos en el Plan de Desarrollo. “Lo que intentamos hacer con las secretarías de Hacienda y Planeación, que deben coordinar con el resto de las dependencias, es que hagamos lo posible por ajustarlo y tomar criterios de decisión en aquellas secretarías que han sido más eficientes en la ejecución de los recursos y aquellas donde existan dificultades se trate de corregir”, dijo Curi.