Más plata para educación y salud, pero con planificación, piden concejales

Le tocó el turno a la salud y a la educación en el Concejo. Durante el estudio que se sigue al presupuesto distrital, el cual ronda los 1.8 billones de pesos para todo el 2019, la plenaria escuchó a voceros de la sociedad civil quienes manifestaron inconformidades en asignación presupuestal orientadas a estos dos sectores.

La plata para educación

En representación de Cedetrabajo, Leonardo Jiménez presentó un análisis del presupuesto de educación y una propuesta para conseguir más recursos para el crecimiento de este sector en Cartagena. “La cobertura educativa en Cartagena ha disminuido debido al debilitamiento de la educación pública en la ciudad. Es preocupante que recursos públicos sean destinados para instituciones privadas, eso es un negocio”, dijo Jiménez.

Por su parte, Mariela Pérez, representante de Sintrenal Bolívar, se refirió a un aspecto que toca a la educación en el Distrito. Expresó que la forma de contratación en el servicio de aseo en los colegios se está implementando mal, y está perjudicando a la comunidad educativa de Cartagena. “Las empresas que se ganan la contratación no cumplen con el objeto social, por eso le proponemos a la administración la creación de los cargos fijos, para no explotar a las personas que prestan el servicio y no perjudicar el ejercicio académico. Son sordos a la necesidad que tiene la educación pública” dijo la líder sindical.

Para Pedro Herrera Céspedes, presidente del Sudeb, el presupuesto que se asigna para educación es insuficiente para enfrentar la crisis en que se encuentra en el distrito. “Este presupuesto tiene una composición donde los ingresos que se reciben de la Nación están en el orden del 94 %; pero del Distrito, de sus ingresos corrientes de libre destinación, lo aportado no supera el 6% para inversión de un sector que determina el desarrollo de la ciudad, esa es la alarma que queremos colocar, hay que crear un frente por la educación pública y esta corporación juega un papel fundamental”, dijo Herrera.

Estudio de Cedetrabajo

El concejal Javier Curi Osorio rescató el estudio presentado por Cedetrabajo, y advirtió que el Concejo analizará esos datos y le pedirá al Distrito que se busquen las herramientas para fortalecer el sector de la educación en la ciudad. “Hay que reorientar la educación, buscar la calidad educativa en el sector privado y público, para un mejor beneficio para el pueblo cartagenero”, dijo Curi.

Por su parte, el concejal César Pión, de La U, recordó que dentro del ejercicio de control político que ejerce el Concejo, “se han realizado varios debates y advertencias en el tema de educación, con el fin de buscar estrategias integrales que aporten al benéfico y el desarrollo de la comunidad educativa de Cartagena”. Para el concejal de La U falta consenso en la planificación de cómo se concibe la educación y puso como ejemplos el PAE y PME. “Durante las discusiones pasadas al Plan Maestro de Educación (PME), el Concejo no le dio tránsito a esa iniciativa porque entendimos que no había una estructura educativa, como tampoco planificación. De igual forma, también advertimos sobre el Plan de Alimentación Escolar para lo cual no hemos recibido la solicitud de vigencias futuras para el 2019”.

Las conclusiones de esta discusión radican en que se pedirá al Distrito revisar los rubros para educación en el Distrito, contemplando estas variable.

La crisis de la salud

Para el director del Dadis, Antonio Sagbini Fernández, aunque el Departamento Administrativo Distrital de Salud está poniendo la cara y trabajando bajo los lineamientos del Ministerio de Salud, el tema estructural es la falta de recursos para sanear la salud.

En la plenaria habló el veedor César Cárcamo Camargo, quien se refirió a la importancia de tener una política de salud con descentralización, con autonomía administrativa y con un modelo de salud articulado. “Nadie ha dado razón de cómo se han invertido los recursos, sólo vemos la crisis hospitalaria en que se encuentra Cartagena, aquí han llegado los recursos, pero tenemos la red pública de primer nivel colapsada, con algunos centros hospitalarios que ya no existen”.

La ESE, en la mira

Para el concejal Pión González faltan resultados en las investigaciones que se presentan en la ciudad sobre la red de hospitales. “Pido al director del Dadis que le ponga atención a la ESE Cartagena de Indias. Para mí es una falsa expectativa como ente descentralizado, hay decisiones que hay que tomar de manera inmediata. Esta es una discusión que hay que dar, el problema de la salud es estructural igual al de la educación”, dijo Pión.