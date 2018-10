Mesa directiva del Senado definirá moción de censura a Carrasquilla

El presidente del Senado, Ernesto Macías, anunció que se reunirá con la mesa directiva de esta corporación para tomar una decisión final sobre si habrá o no moción se censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

De acuerdo a Macías, como presidente del Senado, no está obligado a reunirse con los demás integrantes de la mesa directiva para tomar la decisión, pero lo hará para dar garantías alrededor de esta determinación.

De esta manera, pese a que Macías había dicho que negaba la moción de censura, la decisión deberá tomarse junto con los senadores Angélica Lozano (Alianza Verde) y Eduardo Pulgar (Partido de la U), quienes conforman la mesa directiva.

"Yo no me quiero prestar más para un show mediático. Yo pienso que aquí no solamente se hacen las leyes, sino que debemos dar ejemplo. Hay un estudio jurídico al que me acojo y de ahí no me voy a mover", añadió Macías.

Los partidos de oposición, liderados por el senador del Polo Democrático, Enrique Robledo, han venido promoviendo una moción de censura para apartar a Alberto Carrasquilla de su cargo por supuestamente haber impulsado la creación de los llamados ‘Bonos de agua’ y posteriormente haberse beneficiado económicamente de ello, perjudicando a cientos de municipios.