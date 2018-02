“A mí no me patrocinan los Char” : Angélica Lozano a Mauricio Gómez

La representante a la Cámara por Alianza Verde y candidata al Senado, Angélica Lozano, tuvo un fuerte encontrón con el senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, por cuenta de una serie de señalamientos entre ambos políticos, durante un debate convocado por la Universidad de Los Andes, en Bogotá.

Gómez Amín decía que la Coalición Colombia debe combatir el nepostismo en Colombia, “tu estás heredando una curul de tu novia (senadora Claudia López), eso es perpetuarse en el poder”, manifestó el senador, quien busca mantenerse en su curul.

A su turno, la representante a la Cámara le respondió que tenía una carrera, y le recordó que había sido alcaldesa de Chapinero, concejala de Bogotá, y representante a la Cámara, donde ha sido calificada en tres ocasiones como la mejor representante.

“Nadie me ha regalado nada, soy hecha a pulso y a mí no me patrocinan los Char, ni me ponen ponen cabeza de lista por encima de un excelente senador como Luis Fernando Velasco porque soy amigo de César Gaviria y por congraciarme con Vargas Lleras. Tu ni haces control político, ni haces propuestas”, le recriminó Lozano, parándose frente a Gómez Amín.

El senador no se quedó quieto y fue hasta la silla donde estaba Lozano y le respondió: “Yo también fui edil y concejal de Barranquilla y representante a la Cámara por dos períodos. No soy ni de los Char ni de Gaviria. Represento la renovación del Partido Liberal”.

Tengo 41 años y llevo 20 en la política. A nadie le debo votos, ni herencias políticas. Mi trayectoria la he construido a pulso con el respaldo ciudadano, no con maquinarias. Debatamos con altura y argumentos. #Elecciones2018 pic.twitter.com/GKGlZ0SJbF — Angélica Lozano Senado10 (@AngelicaLozanoC) 22 de febrero de 2018