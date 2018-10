Ministros, alcalde y gobernador respaldan proyecto contra la pobreza

Se llevó a cabo la audiencia pública al proyecto de ley que crearía el Fondo de Sustentabilidad Pro-Cartagena 500 años, que busca la erradicación de la pobreza extrema en el Distrito de Cartagena para el año 2033, cuyo autor es el senador cartagenero por el Centro Democrático, Fernando Araújo.

En el encuentro, moderado por el propio autor de la iniciativa, estuvieron el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, y el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, quienes dieron un espaldarazo a la creación del fondo, cuyo trámite apenas empieza en el Congreso de la República.

Asimismo participaron con aportes y anuncios a la propuesta el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira; el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay; el presidente de la Asamblea, Miguel Cueter; así como representantes del empresariado, la academia y la sociedad civil.

Las viviendas

El ministro de Vivienda, luego de una exposición en la que citó las falencias claves de Cartagena en materia de habitabilidad, anunció que su cartera dispondrá de 500 cupos del programa de Viviendas de Interés Prioritario VIP, que ayudará a que igual número de familias con ingresos de hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes accedan a una vivienda. Estas familias procederán de las ubicadas en las tres mayores zonas de alto riesgo de la ciudad, como las faldas de La Popa, Cerro de Albornoz, y ciénaga de la Virgen, que se estima en 5.000 hogares. La medida anunciada solo beneficiaría a un 10 % de esas familias.

“A través de los programas “Semillero de Propietarios” y de “Mi Casa Ya” podemos bajar ese déficit cuantitativo de vivienda tan vergonzoso de Cartagena en un tercio, es decir, que en los primeros 4 años, 34 % de la solución estará dispuesta. De otra parte, a través del programa “Casa Digna, Vida Digna” vamos a solucionar en un 50 % del déficit cualitativo para el 2022. Y finalmente, la densidad poblacional de esta ciudad la vamos a reducir en 5 %”, destacó Malagón, con lo que espera que Cartagena salga del ranking de ciudades que ocupan los primeros lugares en materia de pobreza extrema.

Ciudadela La Paz

Malagón pidió al alcalde de Cartagena conseguir el lote legalizado en donde estas viviendas se construirán, a lo que Pereira le contestó que “ya el lote lo tenemos”.

“Están listos los terrenos. Con agrado y satisfacción recibimos el aporte y el compromiso del Gobierno Nacional, a través del Minvivienda, con la erradicación de la pobreza extrema en la ciudad. Estas 500 unidades habitacionales fortalecerán el proyecto Ciudadela La Paz, en el barrio El Pozón, sector 1 de Mayo”, dijo Pereira.

Los alcances

El senador Araújo explicó que el proyecto busca reducir los altos índices de pobreza extrema de la ciudad a 2033, cuando la ciudad llega a sus 500 años.

“En el año 2033, Cartagena será una ciudad libre de pobreza extrema si este proyecto se convierte en una realidad. En esta audiencia se ha logrado el respaldo del Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda, el anuncio del ministro Malagón de realizar 500 reubicaciones de familias de alto riesgo no mitigable, así como el anuncio del gobernador de Bolívar Dumek Turbay de comprometer recursos del fondo de compensación del Sistema General de Regalías”. Esos recursos serían unos 80 mil millones de pesos.

“No nos gusta la propuesta de que sea un fondo manejado desde el Gobierno central, porque creemos en nuestra gente, en el liderazgo de la ciudad, y tenemos la capacidad para darle eficiencia a este fondo, por lo tanto pedimos que esté en cabeza de la dirigencia de la ciudad”, opinó el gobernador de Bolívar.

El mandatario propuso que el departamento de Bolívar aporte un monto cercano al 25 % del Sistema General de Regalías.

Dice Minhacienda

El ministro Alberto Carrasquilla manifestó que el proyecto de ley que busca erradicar la pobreza extrema en Cartagena debe servir para alimentar la discusión a nivel nacional.

Manifestó que se debe pasar de ser un país generalista, en términos de la política social, a realmente enfocarse en la población más vulnerable del país, dado el crecimiento que ha tenido la clase media en los últimos 25 años.

“En la medida que nos estamos convirtiendo en un país con más clase media, tenemos que empezar a pensar nuestra política social y enfocarnos más hacia la pobreza que hacia otros temas en los cuales hemos invertido esa política social”, resaltó.

El titular de la cartera de Hacienda y Crédito Público agregó: “Somos un país que está derrotando la pobreza, estamos graduando a una población cada vez más grande, saliendo de la pobreza, y al mismo tiempo, no hemos sido lo suficientemente dinámicos para que la población reciba unos subsidios que se necesitan enfocar mejor”.

Carrasquilla aseguró durante su intervención que la cifra estimada para superar el flagelo de la pobreza extrema en Cartagena, calculada en unos US$650 millones, es totalmente alcanzable para una ciudad próspera y con una clase empresarial de primer nivel como la capital de Bolívar. “El proyecto de ley no puede frenarse porque le tengamos miedo a una cifra”, afirmó.

Finalmente, Carrasquilla Barrera destacó la importancia de que se esté debatiendo en el país el tema de la pobreza, y especialmente el de la pobreza extrema urbana, y reafirmó su entusiasmo con el proyecto de ley que busca acabar con este flagelo en Cartagena. “Me parece que es una iniciativa importante y me entusiasma muchísimo colaborar, contribuir y ayudar a hacerla una realidad.

Recursos de CISA y Galeón San José

El proyecto de ley lo que busca es crear el llamado Fondo de Sustentabilidad Pro-Cartagena 500 años para erradicar la pobreza extrema de Cartagena, cuyo monto ronda los 650 millones de dólares.

El alcalde Pedrito Pereira propuso como alternativas económicas establecer un convenio con CISA - Central de Inversiones S.A.

“Le pedimos al ministro de Hacienda nos ayude con esta entidad vinculada al Ministerio de Hacienda para normalizar nuestras obligaciones financieras con la gestión del cobro de cartera en la ciudad”.

Por su parte, el diputado Miguel Cueter propuso que una parte de los recursos del Galeón San José se destinen a la erradicación de la pobreza y entren a capitalizar este proyecto.