“Mis debates siempre fueron bien calificados por Funcicar”: Vicente Blel

El concejal, Vicente Blel Scaff, de 33 años, al iniciar la sesión del viernes presentó su renuncia a la curul ante la mesa directiva y la Plenaria. Blel expresó a través de una carta las razones por las cuales da por terminado los tres periodos que estuvo en el Concejo.

“Ha sido un Concejo de puertas abiertas y durante esta vigencia me siento muy orgulloso de la Corporación, porque somos uno de los más visibles del país. Soy consciente que aún queda mucho por hacer en nuestro territorio, pero me veo llamado a cualificar mi formación para afrontar con mayor preparación los grandes desafíos que hoy tenemos”, dijo Blel, hijo del excongresista Vicente Blel, y hermano de la senadora del Partido Conservador, Nadia Blel.

Aunque se ha dicho que su renuncia obedece a que estará aspirando a la Gobernación de Bolívar en 2019, el concejal quien también fue diputado por un período, ha reiterado que se trata de motivos académicos.

Varios concejales se refirieron a la salida de Blel. “Con tristeza hay que aceptar su renuncia, pero sabemos que llegarán mejores cosas a su vida”, dijo el concejal conservador Rafael Meza.

“Agradezco muchísimo el amigo que encontré detrás de la investidura de concejal. Sea cual sea el destino que tome, estaré acompañándote para que sigamos sirviéndole a la ciudad”, apuntó el concejal David Caballero.

“Viene de una gran familia política de la ciudad y este paso es porque cree en sus capacidades e intelecto. Está buscando una forma para seguir nutriendo esa formación y seguir haciendo labor social en esta ciudad”, dijo el concejal Óscar Marín.

“Entraste al Concejo a temprana edad, para marcar una transición generacional. Si has tomado la decisión de dejarnos es porque sientes que has cumplido un ciclo y es hora de enfrentar retos mucho más grandes”, expresó el concejal Javier Curi .

“A veces hay que sacrificarse por la formación, para regresar con más fuerza para trabajar y dejar el nombre de Cartagena y el departamento en alto”, dijo Wilson Toncel, presidente del Concejo.

“Lo que más te ha distinguido es la palabra pero sobre todo el respeto y la precisión. Te deseo mucha suerte y bendiciones en el nuevo reto que quieras emprender”, le dijo el concejal César Pión.

Entrará Dagoberto Macías junior

La renuncia se da en un momento en que el Concejo afronta una dura crisis por las investigaciones contra miembros de la corporación que dejado varias sillas vacías. Una cara nueva, en reemplazo de Blel, será la del exedil y médico de profesión Dagoberto Macías Cabrera el siguiente en votos en la lista de Cambio Radical. Macías es hijo del empresario del deporte, la música y el comercio; y exconcejal Dagoberto Macías.

Lea la carta completa de la renuncia de Blel

Doctor

WILSON TONCEL OCHOA

Presidente

Concejo Distrital de Cartagena de Indias

Señores y Señoras

CONCEJALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA

Asunto: Carta de renuncia al Concejo de Cartagena- Solicitud de aceptación

Apreciados colegas:

En los últimos quince años ejerciendo el rol como diputado de Bolívar y luego como concejal de Cartagena, he tenido la invaluable oportunidad de profundizar en la comprensión de las inmensas fortalezas y retos de nuestro departamento y distrito capital, los problemas prácticos de la administración pública, las dinámicas políticas, sociales y económicas, los aciertos y desaciertos de las políticas de gobierno, pero especialmente, y lo que hoy más valoro, fue la posibilidad de conocer muy de cerca las necesidades más apremiantes de nuestras comunidades.

Por esto, durante mi paso por ambas corporaciones, logré impulsar y respaldar diversos debates de control político y proyectos que les permitiesen a estas comunidades mejorar su calidad de vida y acceder a los bienes y servicios del Estado. Cada una de estas iniciativas, las asumí con el mayor grado de responsabilidad pública y compromiso con quienes un día en las urnas depositaron su confianza en un joven que a sus escasos 18 años había descubierto su vocación en el servicio social.

El control político y actividad normativa que ejercí no escatimó ningún tema de interés público, no obstante, dentro de mi agenda se destacaron acciones a favor del desarrollo económico, la movilidad, la vivienda digna, infraestructura y servicios públicos, asuntos todos asociados a la calidad de vida que los bolivarenses requerimos para alcanzar un desarrollo humano sostenible.

En el paso por el Concejo Distrital de Cartagena, mi calidad del debate siempre ha estado por encima del 80%, de acuerdo a las mediciones que realiza Funcicar, organización que en 2014, año en el que fungí como presidente de este cuerpo edilicio, evaluó a la mesa directiva con una calificación de 4,8 en una escala de 0 a 5 puntos, destacó el alto número de audiencias públicas realizadas valorando que fue un ´Concejo de puertas abiertas´, y aseguró que durante esa vigencia el Concejo de Cartagena fue uno de los más visibles del país.

Mi actuación en bancada y a nivel individual siempre estuvo ajustada a la legalidad y legitimidad, así como lo ha estado toda mi profesión y carrera política que hoy no cuenta con tacha disciplinaria, fiscal o penal.

Pese a lo anterior, soy consciente que aún queda mucho por hacer en nuestro territorio, y como servidor público me veo llamado a cualificar mi formación para afrontar con mayor preparación los grandes desafíos que hoy tenemos; razón por la cual he decidido renunciar a mi curul como concejal del distrito, para realizar estudios superiores; que me permitan, desde la academia, una aproximación a las soluciones que articulen respuestas desde los enfoques políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales, locales, nacionales y globales a nuestras problemáticas.

Agradezco a mi partido Cambio Radical la oportunidad de haberme permitido abanderar sus ideales de cambio democrático en el país; a los 14 mil cartageneros que el 25 de octubre de 2015 ratificaron su voto de confianza para que por tercera vez representara sus intereses y los de todos los cartageneros ante esta corporación; también a los bolivarenses que un día creyeron en mi vocación de servicio y amor por el departamento y me eligieron como su diputado, espero seguir honrado esa confianza; a mis colegas, por su valeroso respaldo en la defensa diaria de los temas de ciudad, estoy convencido que continuarán trabajando por fortalecer la institucionalidad de este Concejo y superar las problemáticas de ciudad; y a Dios, por regalarme vida y salud para seguir luchando incansablemente por una mejor Cartagena, un mejor departamento y un mejor país.

Por último, en virtud de lo consagrado en el numeral 10 del Artículo 2 del Reglamento Interno de la Corporación, someto a consideración de la plenaria mi renuncia como concejal de Cartagena a partir del 22 de junio de 2018.

Cordialmente,

Vicente Blel Scaff