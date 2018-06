Mockus insiste en que no está inhabilitado para asumir como senador

El senador electo Antanas Mockus rindió versión libre ante el Consejo Electoral (CNE) por las denuncias sobre una supuesta inhabilidad para posesionarse en este cargo y negó haber firmado con la organización Corpovisionario en un contrato con la Gobernación de Cundinamarca.

"Actualmente no ejerzo ningún cargo en la Corporación Visionarios por Colombia, pues presenté renuncia a mi cargo como Presidente el 19 de marzo de 2018", dijo Mockus en su declaración y añade que sí tuvo conocimiento del contrato porque estuvo presente en el informe de gestión de proyectos que hicieron los directivos.

El senador también manifestó que no hizo gestión laguna para obtener la adjudicación de este convenio que fue adjudicado el 9 de noviembre de 2017, entre la Agencia para la Paz y el Postconflicto de la Gobernación de Cundinamarca y Corporación Visionarios por Colombia".

Según Mockus, desde el 4 de septiembre de año 2006 no ha firmado contratos con esta corporación porque no funge como director ejecutivo. "Vale la pena resaltar que en la corporación, la gestión de proyectos está a cargo exclusivo de la dirección ejecutiva, razón por la cual yo no realizo en absoluto gestiones para proyectos", añadió.

Se espera que está semana el Consejo Nacional Electoral (CNE) defina la situación de la curul del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus para que pueda asumir como senador de la República desde el 20 de julio.

La ponencia en la que se plantea una posible inhabilidad de Mockus consiste en que habría participado en el otorgamiento de contratos por parte del Estado a su corporación Corpovisionarios, algo que constituye un impedimento para aspirar a cargos como el Senado.

En su momento el profesor Mockus afirmó que renunció a la presidencia de esta corporación el pasado 19 de marzo, ocho días exactos después de su elección, razón por la cual el tribunal electoral deberá decidir si es o no válida su elección.

En eso el pasado 11 de marzo, en las elecciones legislativas, el profesor Mockus superó los 500.000 votos y se convirtió en la segunda votación más alta a esta corporación después de la del expresidente Álvaro Uribe.

Entre tanto, distintos sectores han salido en defensa de Mockus entre ellos el presidente Juan Manuel Santos, Claudia López, Angélica Lozano, Katherine Miranda y Roy Barrera exigiendo prontitud y celeridad en la decisión del CNE que podría darse este martes en audiencia.

“Yo quisiera ver a @AntanasMockus en el próximo Congreso. Enriquecería el debate y le convendría al país”, dijo el presidente Santos en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Angélica Lozano escribió en esta misma red social que no hay fundamento en las acusaciones hacia Antanas Mockus y añadió que con ruido buscan desprestigiarlo.

“Calma. @AntanasMockus actuó bien y estará en el senado el 20 de julio.Con ruido buscan desprestigiarlo y hacer creer que ‘Todos los políticos son iguales de malos’. No hay fundamento real en las acusaciones. Paciencia, buscan entristecernos. #MockusSeRespeta!”, manifestó Lozano.

Roy Barreras se manifestó diciendo que “demandar la curul de Antanas Mockus es como tirarle piedra a la Virgen María. El Profesor Mockus es un Maestro insuperable, un símbolo de ética y política. Es un intelectual de la acción y no un intelectual de la teoría. #MockusSeQueda”.