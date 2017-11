"Moreno o alguien detrás de él quiere enlodarme”: Del Río

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia separó de su cargo al conjuez Enrique Del Río González, en medio del escándalo de corrupción al interior de esa corporación.

La decisión se tomó luego de que el exfiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, lo mencionara en una declaración del pasado 3 de noviembre, en la que advierte que el conjuez era uno de los “amigos” del exmagistrado Francisco Ricaurte.

El abogado cartagenero Enrique Del Río se pronunció sobre el caso y reiteró que nunca cruzó palabra con Moreno.

“La noticia va en desmedro de mí buen nombre y dignidad moral, debo decir que mi carrera profesional ha sido gestada con sacrificio y estudio permanente. Jamás he ocupado un cargo judicial que no sea ad honorem, yo presenté mí hoja de vida ante la Corte Suprema de Justicia, esta fue seleccionada por la sala penal en pleno y por unanimidad, no sólo por el magistrado Gustavo Malo”, dijo.

“Jamás he departido con los magistrados titulares de la sala penal de la Corte. No tengo trato personal con ninguno de los activos y tampoco he procurado siquiera una conversación o visita informal con ellos, esto se puede constatar con las bitácoras de ingreso a los despachos de los Magistrados”, agregó

“Al señor Gustavo Moreno, le conocí de vista en dos seminarios doctorales en la Universidad Sergio Arboleda, jamás crucé palabra alguna, no tuve siquiera oportunidad, pues él siempre llegaba al aula, dejaba el maletín y se retiraba. Jamás entablemos conversación”, dijo Del Río.

“Nunca he ejercido la profesión en casos de parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. El único caso en el que he actuado ha sido como representante de víctimas dentro de un proceso contra el congresista Hernando Padauí, quien coincidencialmente fuera defendido por la oficina de Gustavo Moreno, por temas electorales, no de parapolítica”, advirtió el abogado.

“Coincidí en todas y cada una de las oportunidades como contraparte de Gustavo Moreno, pero nunca tuve siquiera una interacción personal. En varios procesos relacionados sobre un mismo tema, las disputas entre Germán Ordosgoitia y Padauí, mi rol profesional fue el de representante de víctimas, y el de ese señor de defensor”, apuntó.

“Resulta singular cómo, sin razón coherente alguna, este señor me menciona sugiriendo de manera perversa, maliciosa y falaz una relación inexistente con el supuesto Cartel de la Toga. Espero que esto no sea el reflejo de una retaliación por los resultados de los procesos en los que él representó a Padauí, los cuales en los últimos meses han producido decisiones judiciales adversas a nuestra contraparte y nos han concedido judicialmente la razón”, agregó.

Del Río, reconocido en Cartagena

De acuerdo a la versión de varios juristas locales, que pidieron reserva de sus nombres; el abogado Enrique Del Río “goza de buena reputación por su trabajo en la ciudad”.

Otra fuente contó que “Del Río ha representado a varias empresas y particulares, de amplia trayectoria en lo privado y en lo público y es reconocido como un buen abogado”.