“Necesito que nos luzcamos con el informe de los 100 días de gobierno de Manolo”

En los audios se escucha como José Julián Vasquez, primo del Alcalde, organiza todo para la presentación de los 100 días de gobierno de Manuel Vicente Duque.

23/02/2016 21:28

J.J.le dice a Juanca que el alcalde le pidió el favor, para ver sí sientan a manejar el tema de los 100 días.

Juanca le dice que hoy (23/02/2016), tuvieron una reunión con Natalia la que mando 3p de Bogotá.

J.J. dice que sí, pero que ese es otro tema, que lo que JJ quiere es hablar del día "D", día definitivo.

Juanca dice que estuvieron hablando del día "D", porque hay un "cruce de cables", que le quería comentar a JJ.

JJ dice que se sienten mañana. (24/02/2016), para evitar lo que le está diciendo y es una solo...y ahí no pueden fallar.

Juanca le dice que mañana va con Manuel Lozano porque ya tienen armado algo, hasta la oficina de JJ en Nautilus.

J.J.: Juanca, quiubo, como te ha ido? mañana tienes una reunión a las 8 o tardecita

N.N. Masculino: Mañana viene el alcalde pero yo puedo mandar otra gente, mañana lo que hay en la Loma es la entrega de títulos a las 8 de la mañana

J.J.: ¿y quienes van a ir?

N.N. Masculino: eso de Corvivienda, va el alcalde

J.J.: es que me gustaría

Juanca que el alcalde me pidió el favor para ver si nos sentamos a las 8 a manejar el tema de los 100 días, ya lo envie.

N.N. Masculino: hoy tuvimos una reunión con Natalia la que mando este pelado de Bogotá

J.J.: aja si pero ese es otro que yo quiero es hablar de él día de…

N.N. Masculino: es que estuvimos hablando del día de, es que hay un cruce de cables ahí

J.J.: por eso porque mañana no nos sentamos para evitar eso que te estoy diciendo, sí me hago entender, porque eso es algo que no está y no podemos fallar, entonces ya yo le dije allá, oíste

N.N. Masculino: bueno entonces voy a las 8. pero, ¿dónde?

J.J.: aquí en la oficina en Nautilus, vienes tu solo o vas a venir con Juan Carlos, con el que tú a veces llegas a las partes

N.N. Masculino: con Manuel Lozano, sí voy con él que nosotros tenemos armado algo.

23/02/2016 21:30

JJ conversa con HD sobre una reunión en la cual está Manolo con unas 3 personas, en está conversación utilizan un lenguaje bastante cifrado, pero JJ le dice a HD que se salió de la reunión para que 3ps entiendan que también pueden tomar decisiones.

J.J.: ya voy saliendo para allá y mismo a llevarlo.

N.N Masculino: y esta gente está ahí

J.J.: estoy apagando la oficina del noveno piso

N.N Masculino: que estos manes no hablan nada y uno se queda perdiendo el tiempo

J.J.: eso es lo que yo te digo

N.N Masculino: yo les adelante el tema y se los puse en las manos y no hablaron nada

J.J.: están hablando ahí primo, ahí están hablando, yo hasta me pare por eso, ahí están hablando fuertemente

N.N Masculino: y manolo no está ahí…

J.J.: también

N.N Masculino: me hubiera gustado que no estuviera en ese cuento, le dije, pero no está hablando es el otro muchacho, los dos señores, el que tú me dijiste que ayer estaba bastante mareado con el tema y lo otro, porque yo me pare porque hay cuestiones en las que yo no quiero estar, si me hago entender, para que también vean que ellos tienen derechos a tomar decisiones, me hago entender.

24/02/2016 10:00

HD le pregunta a JJ sí las ideas que hay de la Alcaldía y eso, no hay que meterlas en el plan ese en el que están haciendo?

J.J. pregunta qué sí en el plan de desarrollo?

HD dice que sí.

J.J. dice que sí, que si HD llega donde está JJ en esos momentos, están reunidos el Secretario privado hablando de 100 días y el plan de desarrollo, porque eso no puede estar solamente con la secretaria de planeación, una mujer que no es de aquí (Cartagena) y no se sabe que está poniendo, es por eso que debe haber un gerente "Nuestro" y tiene que entender que si bien el tema es técnico, también es político y lo debe sociabilizar con los Concejales y la gente no debe sentirse alejada. HD dice que era lo que le quería decir a JJ, que no se esta teniendo en cuenta a lo que piensan los Concejales para el tema del plan de desarrollo, que ellos (Concejales), le comentan todo a HD y HD reúne las vainas pero....mejor hablan personalmente.

J.J.: oye panchi yo no entendí lo que me escribiste ahí, yo no entendí tú estabas ya con sueño lo que me escribiste

N.N Masculino: que paso

J.J.: acá en la oficina

N.N Masculino: yo lo que te quiero decir es que supuestamente es que la idea es que hay de la sede de la alcaldía es dejarlo en el plan ese que están haciendo

J.J.: si claro eso es lo que estamos haciendo, casualmente si tu vienes estamos acá el secretario privado, tres días hablando de desarrollo, que a partir del lunes, porque eso no puede estar solamente con la secretaria de planeación, porque aquí uno no sabe que está poniendo, me hago entender y que tiene que entender que es un tema que es técnico y que también es político, que lo debe socializar con los concejales, que debe hacer presencia con ellos, la gente no puede sentirse alejada, si me entiendes

N.N Masculino: es lo que te quería decir de eso, que no se está teniendo en cuenta lo que piensan los concejales, para el tema del plan de desarrollo, ellos me comentan todo, yo reúno las vainas pero, allá hablamos luego.

24/02/2016 10:17

J.J. le dice a Juan que sí el diseñador Rodrigo está cerca para ver sí puede llegar hasta donde esta JJ?

Juan le dice que lo llama y le dice que llegue hasta donde JJ está.

J.J. le dice que le pregunte en cuanto puede llegar? porque JJ está en esos momentos reunido con el Secretario Privado definiendo el día "D" y que se traiga la imagen para mostrársela.

Juanca le dice que ya lo llama y luego le pide un favor a JJ que le preste 9 millones de pesos, para comprar 3 computadores, para pagárselos en el próximo pago o cuando le salga un contrato.

J.J.: Juan que más mijo, ¿cómo estás?

N.N. Masculino: aquí bien dándole a esto mandando las geo referencias porque no las pidieron mandando todas la parte de ustedes

J.J: este muchacho el diseñador Rodolfo es que se llama

N.N. Masculino: ¿Rodrigo esta por donde?

J.J.: te paso el contacto de él, él vive en el centro en Bocagrande

N.N. Masculino: en Marbella, pero yo lo llamo y le digo que se vaya para allá

J.J.: dile para ver en cuanto tiempo puede venir, y me llamas para ver en cuanto tiempo puede estar aquí, que estoy definiendo el día para ver como definimos, como considera él eso y que me traiga las imágenes esas para mostrárselo aquí, oíste… que yo estoy aquí con el secretario privado

N.N. Masculino: bueno José Julián, que te voy a pedir un favor, resulta que ya tengo tres personas que van a ingresar mañana, pero tengo una coyuntura, que inmediatamente nos den algo o nos salga algún contrato, yo necesito comprar unos computadores y no tengo plata el más barato me cuesta tres millones cuatrocientos y necesito comprar tres y necesito 9 millones de pesos si tú me lo puedes facilitar y yo inmediatamente te los devuelvo en el próximo pago

J.J.: listo si me ayudas ahí con el muchacho.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.