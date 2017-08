"Necesito ver qué vacantes tengo y cuáles no con relación al presupuesto"

José Julián manifiesta en la llamada que necesita reunirse con Orlando Periñán para ver el tema de las vacantes con que cuenta con relación al presupuesto.

Orlando. Aló… dígame doctor…

JJ. Orli papi a qué hora nos podemos sentar para poder mirar yo en realidad qué bacante tengo y qué bacantes no tengo con relación al presupuesto, porque es que, aquí se hace uno pajazo mental, si hay plata, no hay plata o qué vamos a hacer ahorita.

Orlando. Ya yo tengo… ya yo aquí tengo más o menos… nada más me falta… eh… privada… protocolo y comunicación.

JJ. Por eso, te falta privada, protocolo y comunicaciones, porque no te llamas al otro que hay pero comencemos esta tarde con las que ya están para saber si puedo disponer o no puedo disponer de eso, si me entiende?

Orlando. Ok. Entonces vamos a hacer una cosa, eh.., déjame… eh… porque yo voy a ir a puente mocho, voy a ir a puente mocho que ya mandé a pedir los planos, se los voy a enseñar a Wilson, voy a puente mocho y me paso directo para allá.

JJ. O sea, a qué hora más o menos para yo citar aquí la gente que está aquí.

Orlando. Yo creo que como a las cinco, José.

Orlando. Aló…aló aló

JJ. Aló, espérate que estoy mirando a ver si… bueno me llamas cuando vengas… oíste?

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.