Niegan declarar persona no grata a Timochenko

Rodrigo Londoño Echeverri, conocido bajo los alias de “Timoleón Jiménez” y “Timochenko”, estuvo el domingo en Cartagena junto a Iván Márquez y otros miembros del secretariado de las Farc.

La reunión, coordinada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, giró sobre el seguimiento al proceso de paz con el grupo desmovilizado y se realizó en la sede de la Gobernación de Bolívar, en Turbaco.

Desde el pasado viernes, el senador Fernando Araújo, del Centro Democrático, y seguidores, se opusieron a la visita del jefe de las Farc y de varios miembros del secretariado.

A través de una carta dirigida a Lewis Montero, presidente del Concejo Distrital, el senador bolivarense solicitó a esa corporación “declarar al jefe guerrillero, Timochenko, persona no grata, hasta tanto no se desmovilice el último de los guerrilleros, liberen a todos los menores reclutados ilegalmente, esclarezcan el paradero de los desaparecidos, reparen a las víctimas y entreguen sus armas”. De lograrlo, el exguerrillero no sería considerado bienvenido a La Heroica en futuras visitas.

Para Araújo, “el grupo narcoterrorista de las Farc, a pesar de haber firmado un acuerdo con el gobierno, se sigue burlando de los colombianos, conservan en sus filas, privados de la libertad, a miles de niños y adultos; y hasta la fecha, no han señalado, ni al Gobierno, ni a la organización de Naciones Unidas, ni a la opinión pública, el inventario con los seriales de las armas que pretenden entregar”.

Dijo que las Farc no han presentado ante las autoridades un resumen detallado de sus bienes y agregó en la carta que “Cartagena no puede ser indiferente, esta es una ciudad con tradición heroica en defensa de los valores que forjaron la República”.

“Queremos la paz, no la guerra”: Concejo

Pero en carta firmada por el presidente del Concejo, Lewis Montero Polo, y aprobada por la plenaria, no se concedió la petición de Araújo.

“Entendemos que los cartageneros aspiran a que nuestro Corralito de Piedra siga haciendo honor a su título de Ciudad Heroica y a su tradición de defensora de la libertad y enemiga del absolutismo, se nos impone respaldar con la mayor decisión la libertad que implica alcanzar la paz que nos fue esquiva por más de 50 años, y combatir la opresión de una guerra que le conviene apenas a una minoría que lucha con desespero por preservar sus privilegios”, dice Montero en su respuesta a Araújo.

“Más que declarar no gratas a unas personas, este Concejo exhorta a todas las personas a ser gratas, comprendiendo que es infinitamente mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta”, agregó.

Le recordó al senador que: “Cartagena acogió con beneplácito haber sido escogida como escenario para la firma del acuerdo de paz en septiembre de 2016; y recibió con los brazos abiertos a la comunidad internacional que arribó a nuestra ciudad a ratificar su respaldo al trascendental paso que en buena hora se estaba dando”, por lo que, desde el Concejo, “estamos dispuestos a seguir realizando los sacrificios a que haya lugar en aras del interés supremo de la Nación, apoyando las acciones que se siguen promoviendo en pro de consolidar una paz estable y duradera”.

El concejal Rafael Meza opinó que siempre “he sido un crítico de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, y sin embargo nunca pensé en declararlo persona no grata en Cartagena”.

Asimismo el concejal César Pión señaló que “es importante estar del lado de la paz, y no de la guerra”.