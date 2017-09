“Ningún magistrado del Tribunal Administrativo está investigado"

Para la magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, quien la semana pasada dejó el cargo de presidente del Tribunal Administrativo de Bolívar, fue ese despacho el primero en pronunciarse sobre la elección de la contralora distrital Nubia Fontalvo, hoy detenida en la cárcel de San Diego por presuntas irregularidades en su elección.

“El Tribunal contencioso declaró la nulidad de la elección de la contralora distrital, con ponencia del magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez, y esa decisión fue con antelación a la decisión de la Fiscalía de señalar a esta funcionaria penalmente lo que hoy la mantiene privada de la libertad con medida de aseguramiento”, dijo Peñuela Arce.

La aclaración va dirigida a la alusión que hiciera la Fiscalía en el marco del proceso de la contralora Nubia Fontalvo, en la cual se deja ver que algunos magistrados habrían influido en ese proceso favoreciendo a quienes estaban interesados en que Fontalvo accediera al cargo.

En una de las conversaciones captadas al concejal Jorge Useche se habla de un abogado que al parecer hizo gestiones para que Fontalvo saliera airosa en ese y otros procesos ante un magistrado y el tribunal en mención a cambio de puestos políticos.

Asimismo se deja ver que José Julián Vásquez, tendría mucha influencia en ese Tribunal. Pero para la magistrada Peñuela no es así.

La expresidenta del alto tribunal expresó que durante la rendición de cuentas que presentó el 1 de septiembre “señalamos que al Tribunal lo representa la ética y la transparencia en las decisiones, siempre hemos brillado por eso en este tribunal contencioso”.

“Hemos podido comprobar que no hay ninguna investigación contra ninguno de los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, en ese sentido, luego consideramos que quizás son especulaciones que se han venido haciendo sobre el tema”, dijo.

“Creemos entonces en la buena fe, la ética y la transparencia de todos los magistrados de este Tribunal, que trabaja basado en esos principios; incluso a través de varias averiguaciones sabemos que no han habido denuncias, que no se compulsaron copias, es lo que nos han informado; como tampoco hemos conocido de audios algunos que vinculen a magistrados en ese proceso”, explicó Peñuela.

Fiscal anuncia investigación a jueces

A esto se suman, los anuncios del fiscal general Néstor Humberto Martínez quien manifestó que el ente acusador investiga las actuaciones de 400 jueces en el país, por la presunta manipulación en el reparto de procesos.

Martínez dijo que esta misma semana se harán las imputaciones en tres de los 21 casos que ya están siendo investigados. Para el fiscal esas presuntas irregularidades tienen que ver con el Tribunal Superior de Bolívar.

El fiscal dijo que hay investigaciones en 14 distritos judiciales. “Hay mafias enquistadas en sectores de la rama judicial y se avanza en las investigaciones para judicializar a los responsables de esos hechos de corrupción”, dijo Martínez.

Contra magistrado del Tribunal Superior

La Fiscalía General de la Nación anunció ayer que le imputará cargos por prevaricato y pedirá medida de aseguramiento contra el magistrado Taylor Ivaldi Londoño Herrera, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bolívar.

Los hechos, tienen que ver con el trámite de una acción de tutela en 2015.Cuando Londoño Herrera asumió el conocimiento del caso, se produjo la suspensión ilegal de las órdenes de captura en contra de un hombre que estaba condenado por homicidio y secuestro, y después el magistrado supuestamente dilató por más de cuatro meses la decisión sobre la acción de tutela. La Fiscalía considera que en este caso se manipuló el sistema de reparto de tutelas, para que Londoño Herrera fuera el magistrado ponente, a pesar de que él había tomado decisiones sobre el proceso y no era competente.