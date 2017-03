"No estoy inhabilitado y renuncié porque voy a aspirar al Congreso"

El exalcalde local Javier Jaramillo dijo que renunció a su cargo en Alcaldía Local 1, “no porque me encuentre incurso en causal alguna de inhabilidad, sino porque voy a aspirar a un cargo de elección popular en el Congreso”.

Desvirtuó que haya dejado su cargo específicamente por causa de dos fallos judiciales que se desprenden de dos derechos de petición que terminaron en desacatos, interpuestos por el veedor Reynaldo Tovar, de la veeduría Transparencia Caribe. El Juzgado Cuarto Penal le dictó al exfuncionario 5 días de arresto por no responder un derecho de petición sobre un contrato de obras públicas al parecer de una firma de Jaramillo en el Cesar; y el Juzgado 13 Civil Municipal, le otorgó 5 días más de arresto al parecer porque no mostró documentos y convenios en la Alcaldía Local 1. Pero Jaramillo y su abogado dijeron que “estos fallos no están en firme, lo cual omitió decir el veedor”.

“Estas peticiones fueron contestadas dentro de las acciones respectivas, que seguramente no les resultaron suficientes a los jueces para resolver de fondo la petición, y por ello impusieron las sanciones respectivas; pero sin embargo hay que anotar que aún no se encuentran en firme porque no se ha surtido el grado jurisdiccional de consulta que tiene por objeto que el superior jerárquico, que debe revisar si la sanción se impuso en correcta forma o no”, dijo el representante jurídico de Jaramillo a El Universal.

“Si el señor Tovar lo que persigue es demostrar que Jaramillo está impedido, le sugerimos que ponga los hechos que crea, en conocimiento de la autoridad competente”, dijo el abogado.

Advirtió que “Todas las respuestas fueron complementadas, y a pesar de que una de las peticiones no es clara, se le entregó al peticionario (Tovar), quien debe sacar copias a sus costas de los expedientes de toda la actividad contractual, y para eso fue citado el 16 de marzo a las 2 de la tarde en la Alcaldía Local 1”.