"No he pecado en lo público ni en lo privado": Antonio Quinto Guerra

En momentos en que se conoce que el viceprocurador general de la Nación, Juan Carlos Cortés, radicó una solicitud de nulidad ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la decisión de considerar que el candidato Antonio Quinto Guerra no está inhabilitado para aspirar al cargo de alcalde, el mismo candidato se refirió a los hechos de esa presunta inhabilidad.

La decisión se tomó luego que cuatro magistrados del CNE votaran positivamente la ponencia del magistrado Alex Vega, que considera que Guerra no está inhabilitado por suscribir un contrato con el Ministerio de Vivienda, y que este culminó antes del año de inscribirse como candidato. La ponencia recibió dos votos positivos más dos conjueces que tuvieron que ser nombrados por la sala para dirimir una primera votación.

“No tengo investigaciones ni penales ni disciplinarias”: Guerra

Guerra en diálogo con El Universal, expresó que: “Le agradezco a todos estos medios nacionales que se han ocupado de una persona como yo, al señor Julio Sánchez Cristo que no me conoce, de un pueblo remoto como Macondo como lo es Mahates, porque ahora me conocen en el país, cosa que no pensé nunca; es un gran privilegio; pero sí le voy a agradecer a los cartageneros que el próximo domingo cuando me elijan alcalde, con la bendición de Dios, vamos a demostrar que sí vamos a hacer las cosas bien”, expresó.

“Pero lo que no han dicho esos críticos es que carezco de investigaciones disciplinarias en 25 años de mi ejercicio como abogado, en mi condición de haber sido secretario general de la Gobernación, o cuando fui director del Tránsito, o director de la oficina jurídica de la Corporación Nacional de Turismo; nunca he tenido ningún tipo de investigación, tampoco en lo privado; yo no he estafado a nadie, a ningún extranjero, yo nunca he pecado en lo público ni en lo privado”, agregó el candidato.

Guerra dijo que quien lo defiende fue su hijo de 29 años especializado en derecho administrativo. “Hemos dado con entereza esta batalla jurídica, y estamos prestos a asumir el reto. Tengo dos hijos abogados y en mi familia, conmigo somos 44 abogados”, expresó el aspirante.

“Es un hecho injusto de querer sacarme de la contienda electoral porque le serví al Estado, más no me serví del Estado como otros; pero estamos en una democracia y lo asumimos con hidalguía. La presunta inhabilidad que tenía era porque fui servidor público, que al contrario debe sentirse orgullo que un hombre de pueblo pudo haber sido el asesor de la ministra de Vivienda y asesor del Fondo Adaptación”, expresó Guerra Varela.

Advierte que sabe que hay sectores a los que no les gusta su aspiración.

“Lo que pasa es que aquí hay unos empresarios y funcionarios que no gustan de mí porque cuando fui presidente del Concejo hice debates frente a la venta ilegal de unas playas, pero hoy esos funcionarios fungen como directores o están al frente de gremios, están cuestionados judicialmente, con resolución de acusación en firme; también hice debates sobre prescripciones colectivas irregulares que son objeto hoy de investigaciones; esas cosas no les gustan pero yo le doy gracias a Dios que no tengo ningún tipo de investigación, ni impedimentos, éticos o jurídicos”, agregó el candidato.

"A mí me trajo a Cartagena mi tío Julio Varela de Mahates y estudié “pasando cable”, por ello no tengo ningún impedimento moral, ni ético ni judicial, para ser alcalde”, dijo Quinto Guerra.