No me gustaría estar en los zapatos de Uribe: Santos

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, afirmó que el senador Álvaro Uribe Vélez debe respetar las decisiones de la Rama Judicial, respecto a la compulsa de copias hecha por la Corte Suprema de Justicia por presunta presión y manipulación de un grupo de testigos para que declararan en contra del congresista Iván Cepeda.

"Lo primero que quisiera decirle es que a mí no me gustaría estar en los zapatos de Uribe, pero como cualquier colombiano, es inocente hasta que se demuestre lo contrario", dijo Santos en entrevista con La FM y añadió que su mensaje al líder del Centro Democrático es que "respete las instituciones, él mismo acudió a ellas para denunciar a Iván Cepeda", dijo Santos quien de paso se preguntó sobre la reacción que habría adoptado el senador Uribe en caso de que el fallo le fuera favorable, y no adverso.

En este sentido explicó que quienes han tomado la responsabilidad en el manejo del Estado deben ser respetuoso en la separación de los poderes.