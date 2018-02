“No quiero que me apoyen por joven sino por bueno”: Jorge Benedetti

El cartagenero Jorge Enrique Benedetti estudió derecho en la Universidad del Rosario, ha sido asesor del Congreso y del Distrito a sus 26 años. Dice que uno de sus retos es lograr dignificar el ejercicio de la política en la región y el país.

“Se tiene el ejercicio de la política como algo miserable, para bandidos o corruptos, por eso pienso que hay que dignificar el oficio de la política, que es una sola; lo que hay son unos personajes que la hacen como no es; pero la política es servicio no lucro; a quienes van a gastar 3 mil o 4 mil millones de pesos en un campaña les digo que mejor guarden esa plata y hagan empresa y no para llegar al Congreso y jugar con el erario de la ciudadanía”, expresa el candidato.

El candidato comenta que está explicándole a la gente “ de tú a tú” esa concepción de la política que él tiene.

“Una de las tareas es explicarle a la gente para qué sirve el Congreso, lo que no se conoce, que legisla, que hace control político; les explico a los electores por qué jóvenes preparados no se quieren meter en política y por qué las campañas cuestan un dineral; y también que esta campaña será sin maquinarias y sin esos grandes dinerales”, dice Benedetti.

Para el aspirante, número 102 en la lista de Cambio Radical, “es importante que la empresa privada se empape y participe del ejercicio político, que obvio conlleva a unos gastos, la publicidad, entre otros; también porque quienes más indignados deben estar con la corrupción son los empresarios que pagan sus impuestos”.

“La gente sabe qué campañas están o no repartiendo dinerales de plata, la mía es por el contrario una campaña de austeridad y de transparencia en las ideas”, agrega.

Sobre la juventud

Benedetti sostiene que es un joven pero que de esa figura se ha “abusado en política”.

“Hemos abusado de la figura de la juventud; hoy en día, lastimosamente ser joven no es sinónimo de ser bueno, porque hoy son jóvenes los grandes responsables de sonados escándalos de corrupción en la ciudad, y muchosde ellos se siguen prestando como candidatos defendiendo los intereses de casas políticas tradicionales. Por eso el llamado no es que me apoyen porque soy joven, sino porque soy bueno, por el trabajo, por lo que represento, por como concebimos y hacemos la política”, dice Benedetti.

Propuestas

Una de las iniciativas de Benedetti es el empoderamiento ciudadano contra la corrupción.

“Estamos en una cruzada por la transparencia y empoderamiento ciudadano; y eso empieza por proponer, no solo la cátedra de la paz en las escuelas, sino la del emprendimiento y empoderamiento ciudadano”.

Asimismo el candidato habla de la jornada única escolar, “para que en esas horas libres los estudiantes practiquen deportes, desarrollen actividades culturales y puedan aprender algún oficio, para que cuando salgan del bachillerato y no puedan acceder a la educación superior o técnica se puedan valer por sus propios medios”, propone.

“La educación nos sacará del subdesarrollo”

El candidato dice que en sus recorridos insiste en explicar también “ que las comisiones (en un contrato) no son normales que son corrupción, y que la herramienta más poderosa que vamos a tener nos los ciudadanos para salir del subdesarrollo es la educación de calidad”, expresa.

Opiniones sobre Cartagena

El candidato se manifestó sobre lo que está sucediendo en Cartagena. “Lo que tenía que pasar en Cartagena ya pasó, tocó fondo; ahora falta tomar vuelo, las crisis son oportunidades, este es el momento perfecto para que nosotros como ciudadanía nos reiventemos. La primera prueba de fuego es este 11 de marzo, llevando al Congreso a gente buena y preparada, sobre todo decente que llegará a legislar para todos, y para hacer control político riguroso y no para enriquecer a unos pocos y a sus socios políticos”, sostiene Benedetti.

Para el aspirante la otra oportunidad que tendrán los cartageneros será en las elecciones atípicas de alcalde. “Será la oportunidad de llevar a la Alcaldía a una persona que vele por el interés de los cartageneros, pero ahora más que nunca mis coterráneos se tienen que empapar de los asuntos públicos”, finaliza.