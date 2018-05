No se cristalizó alianza entre candidatos para apoyar a uno solo

Como una fuerza para contrarrestar a un candidato específico (Antonio Quinto Guerra) y para fortalecerse entre ellos con más votos y apoyos, se vislumbraba un acuerdo o unión entre cuatro candidatos a la Alcaldía de Cartagena, para respaldar a uno de ellos. Sin embargo trascendió anoche, que no hubo acuerdo alguno.

Alianza Lía-Anaya

Por lo menos la alianza ya comenzó ayer entre dos de esos candidatos. Lía Muñoz, candidata del Partido Unión Patriótica (UP) adhirió ayer a la candidatura de César Anaya Cuesta, candidato avalado por Opción Ciudadana.

De acuerdo con Anaya, “se trata de una alianza basada en una identidad ideológica para sacar a Cartagena de esta crisis social que está viviendo; una alianza a su vez programática de ciudad, que no puede considerarse una alianza política”.

“Cartagena merece que todos los candidatos independientes generemos sinergia en torno a la ciudad, confianza en los cartageneros, una alianza para derrotar la maquinaria política, romper el paradigma de los caciquismos políticos y de los financistas, que piensan en todo lo que viene para Cartagena como un negocio”, dijo Anaya. A pesar de ello, el candidato advirtió más tarde que iría hasta el final de su candidatura “porque un acuerdo no había sido posible”.

A su turno, Lía Muñoz anotó que: “pienso que esta unión con Anaya es parte de un proceso pensando en la ciudad, no solo de los candidatos sino de los ciudadanos; esto es un ejemplo, un mensaje que queremos mandarle a los jóvenes, a los sectores independientes y al ciudadano que siente rechazo de la peor crisis política y administrativa de su historia”. La candidata aseguró que este sería el abrebocas de más uniones y que hoy sábado se conocería un acuerdo en firme.

“Quien está liderando estas alianzas es Andrés Betancourt”, reveló Muñoz.

“Nos encontramos con Andrés en el Canal Cartagena y ahí se planteó la necesidad de estas uniones; por ello para este viernes daremos a conocer quién sería el candidato unificado que va a enfrentar a Antonio Quinto Guerra”.

Se pensaba que Betancourt quedaría rodeado de los candidatos Jorge Quintana Sossa, César Anaya y Lía Muñoz, pero al final, Anaya no dejó claro que estaría en el grupo.

No contemplan fusionarse

Se conoció también que los candidatos Armando Córdoba, de la Alianza Verde; David Múnera, del Polo, y Javier Bustillo de Somos, no aprobaron la unión y van hasta el final.

En un comunicado Múnera resaltó que sigue en la contienda. El candidato dijo que está concentrado en seguir yendo a los barrios de la ciudad para informar sobre sus propuestas, al tiempo que le pide a los cartageneros que lo respalden este domingo seis de mayo con su voto.

Bustillo sigue

El candidato Javier Bustillo anunció que también va hasta el final. “No hago parte de una alianza que se está fraguando con un candidato, no estoy participando en esa alianza; somos una candidatura independiente, no somos candidatos de la mecánica política, no favoreceré a candidatos que representan a más de lo mismo”, dijo Bustillo.

No se conocieron pronunciamientos sobre este particular de los candidatos Betancourt y Quintana.

Críticas de Múnera y Córdoba

Los candidatos David Múnera del Polo, y Armando Córdoba de Alianza Verde, han sido críticos acérrimos de las candidaturas de Antonio Quinto Guerra, del Partido Conservador, y de Andrés Betancourt de ASI. “Betancourt y Quinto son la misma cosa, jamás me uniría a ninguno de ellos”, expresó Córdoba, quien dijo que no hace parte de esa alianza.

Por su parte, Múnera dice que tanto Betancourt como Quinto hacen parte del sistema corrupto. “No me adhiero a ninguna otra campaña, vamos firmes hasta el 6 de mayo; las conversaciones con otros candidatos distintos a Quinto y Betancourt no concluyeron en nada”, dijo Múnera.