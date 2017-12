“No sé cuándo son las atípicas, pero gobernaré cada día como si fuese el último”

Este 23 de diciembre se cumplirán 7 meses desde que el presidente Juan Manuel Santos designó por primera vez a Sergio Londoño como Alcalde encargado de Cartagena. En este tiempo han pasado muchas cosas en la ciudad, las más importantes: la detención del alcalde Manuel Vicente Duque el 2 de agosto, por la elección presuntamente irregular de la contralora Nubia Fontalvo; y su posterior renuncia al cargo, aceptada por Santos el 7 de noviembre.

La inestabilidad política de Cartagena ha hecho que Londoño sea designado en cuatro ocasiones e, incluso, cuando parecía que su encargo terminaría, la desintegración de la terna de Primero La Gente lo ratificó en el Palacio de la Aduana. Por ahora, la continuidad de Sergio como primer mandatario de los cartageneros depende de la decisión que tome el Presidente sobre la realización de las elecciones atípicas.

Según la ley 1617 de 2013, el presidente Santos tiene 90 días hábiles para llamar a los cartageneros a las urnas, para elegir un nuevo alcalde en propiedad. Teniendo en cuenta que la renuncia de Duque fue aceptada el 7 de noviembre, la Presidencia de la República tiene hasta finales de febrero para elegir una fecha. Esto significa que la administración Londoño tiene las semanas contadas.

El Universal habló con el alcalde sobre este tema y sus planes a futuro. Según dice, desconoce cuándo se harán las elecciones porque, supuestamente, no ha hablado de este tema con el presidente. Sin embargo, más allá de cuánto tiempo le queda a la cabeza de la ciudad, su objetivo es trabajar cada día como si hubiese sido elegido para un periodo ordinario.

“Voy a gobernar todos los días como si fuese el último. Si me pongo a pensar que ya no me queda tiempo no hago nada, y esta ciudad no permite que uno se quede estático. Cartagena es una ciudad con una institucionalidad en problemas y una ciudadanía que demanda muchísima atención. Si Dios me dio la oportunidad de ser Alcalde de Cartagena no puedo ser inferior al reto que me pone la vida”, dijo Londoño.

El Alcalde da un parte de tranquilidad a las personas que le piden al Presidente que agilice el tema de las elecciones. Asegura que Santos cumplirá con lo que ordena la Ley y que, seguramente, muy pronto se conocerá una fecha. Asimismo, recordó que él es solo un empleado del Gobierno Nacional, y que así como el Presidente lo puso en el cargo, lo puede remover cuando lo considere pertinente.

Sobre la posibilidad de que se lance como candidato a la Alcaldía de Cartagena en unas futuras elecciones, Sergio no da respuesta. Se limita a decir que, por el momento, solo piensa en terminar su encargo de la mejor manera posible, sin embargo, deja la puerta abierta.

“Estoy muy contento con esta oportunidad que me ha dado la vida. Quizás lo más bonito es el apoyo que me ha dado la gente. Los cartageneros no les piden a sus Alcaldes nada difícil, nada del otro mundo. Lo único que piden, y con toda razón, es que su Alcalde se dedique a sacar a la ciudad adelante y no a robar”, finalizó el Alcalde (e).