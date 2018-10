"No tengo ninguna inhabilidad para ejercer como presidente en 2019": Marín

La plenaria de nueve concejales eligió para ser el nuevo presidente del Concejo en 2019, a Óscar Marín Villalba, del Partido Conservador, postulado por el concejal Rodrigo Reyes. Como primer vicepresidente fue elegido, el concejal de La U, César Augusto Pión González y como segundo vicepresidente, el concejal del partido Cambio Radical, Dagoberto Macías Cabrera.

Marín, abogado especialista en procedimiento y derecho aduanero y docente universitario, ha sido secretario de Educación departamental, director del Fondo de Pensiones del Distrito, y asesor de la Alcaldía . “Este logro es algo llamativo para muchos, lo que agradezco a Dios, ya que en poco tiempo de estar en la corporación lo consigo; pero eso me llena de un compromiso mayor para seguir trabajando por la ciudad, por sus necesidades de la mano con todos los compañeros y del alcalde (e) para mitigar esos problemas que la aquejan”. Marín llegó al Concejo en abril de este año, al ocupar la curul que dejó el concejal Jorge Useche, en el Partido Conservador.

Sobre una demanda que presentó un abogado que argumenta que quien debe seguir en la curul es Useche porque es quien sigue en votación, el concejal Marín apuntó: “Al señor Useche le fue anulada su credencial, el acta E26, y dejó de ser concejal, no tiene sentido que el mismo Tribunal que encontró un fraude electoral que lo benefició, lo premie entregándole una credencial; yo confío en la justicia con respecto a esta demanda”.

Advirtió que: “No tengo ninguna inhabilidad o impedimento alguno para haberme postulado como presidente de la Corporación o para ejercer este cargo libre e independientemente”. Dijo que su principal objetivo en 2019 es “ejercer una presidencia que permita a la ciudadanía ser garantes de procesos bajo la legalidad”. Entre esos procesos incluye las elecciones de personero(a) y contralor(a) distrital. “Trabajaré por los temas sociales que tanto afectan la ciudad para empezar a generar políticas públicas e ir buscando soluciones. Para el 2019, esta Corporación escuchará a las comunidades. Estaremos atentos en representar y debernos a Cartagena”, dijo. El concejal César Pión González declinó a su aspiración a la presidencia a través de una carta y postuló al concejal Marín. “En la cúspide de mi carrera me he sentido maltratado moralmente y ha habido situaciones que han querido detener el ejercicio de mi carrera, la cual he materializado con hechos. Agradezco el ofrecimiento y confianza de todos mis colegas, pero me desprendo de la aspiración a dirigir una corporación a la que amo y en la que creo para apoyar a nuevos rostros”.

El concejal Rodrigo Reyes Pereira fue el primero que postuló a su compañero de bancada. “La nueva mesa directiva debe tener personas que representen al Concejo con dignidad, transparencia, que gestionen en beneficio de la ciudad. A Oscar Marín lo conozco hace 10 años, cuando ambos estábamos en el movimiento comunal. Usted siempre ha estado pendiente a los temas sociales de las comunidades menos favorecidas y en ese andar hemos fortalecido nuestra amistad, incluso en momentos cruciales cuando ambos nos postulamos al Concejo y en ese momento sufrí una derrota, pero gracias a la misericordia de Dios, hoy estamos los dos sentados en esta Corporación. En representación del Partido Conservador, quiero expresar a la Plenaria que usted reúne las cualidades y calidades para ser el próximo presidente del Concejo, expresó Reyes.

El presidente del Concejo, Wilson Toncel Ochoa, por su parte se mostró complacido por la elección del presidente. “A pesar del corto tiempo que tiene en la Corporación tiene gran trayectoria de lo público, se ha desempeñado en distintos cargos y ha tenido los mayores méritos. En la Plenaria se ha mostrado como un concejal valiente que ha traído temas importantes para la ciudad como el PAE, las cabalgatas. Le deseo el mayor de los éxitos para el próximo año. Así mismo, al concejal César Pión González, mi gran afecto lo recibe en esta mesa directiva e igualmente a Dagoberto Macías.”

La concejala Judith Díaz se pronunció ante el retiro del concejal César Pión de la elección y lo sugirió como primer vicepresidente. “Haberse postulado a dirigir esta Corporación lo hizo vulnerable a ataque de personas externas del Concejo para darle paso a Oscar Marín. Pero hoy sus credenciales, conocimiento, experiencia y sobretodo su gestión y propuestas en los debates a través de su bancada lo hacen merecedor para ser el primer vicepresidente del Concejo.”

