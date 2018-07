"No vamos a dejar que nos acaben": profesora Magda Deyanira

Hace escasos 6 días Magda Deyanira Ballestas tuvo que abandonar todo su proyecto educativo, sus clases, así como sus pertenencias, en el municipio de San Pablo, ante las amenazas que recibió por parte de alias Carlos Mario, el individuo que las autoridades rastrean y que, según el consejo extraordinario de seguridad que se llevó a cabo en Cartagena, ya le pisan los talones.

Ayer la profesora, cuya amenaza dio al traste con los asesinatos a líderes sociales y políticos en el país, se refirió a su caso, ante el director de Seguridad y Convivencia de Bolívar, José Ardila; el teniente Coronel Heberth Sánchez, comandante del Batallón de Infantería de Marina 12; Francisco López, fiscal seccional de Bolívar; el comandante (e) de la Policía Metropolitana, Boris Albor; el coronel Julio Rojas, comandante (e) de la V Brigada; el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay; entre otras autoridades de la región que se dieron cita en ese consejo.

El drama

“Quien me amenazó dijo que si yo volvía al colegio tendría que recoger no solo un muerto, podrían ser varios, por eso no volví; aunque ahora no estoy en edad de volver a levantar una familia”, dijo la profesora Ballestas con tristeza en sus ojos. “Agradezco la oferta de trabajo y la protección que me brinda la gobernación de Bolívar, al señor gobernador, y todas las autoridades”, recalcó la profesora que se encuentra custodiada en un lugar seguro.

Magda, una profesora dedicada al desarrollo de proyectos educativos con niños y jóvenes, de condiciones precarias en zonas marcadas por la guerra, manifestó sentirse triste pero segura y agradeció la protección que le brindan las autoridades.

Dijo que no conoce a ningún Carlos Mario y desconoce el por qué este sujeto la llamó y la amedrentó de esa manera.

“Se avanza en acciones”

Por su parte el gobernador Turbay dejó clara la preocupación por amenazas a líderes sociales del departamento así como las amenazas hacia la docente, Magda Ballestas.

“Todo esto genera preocupación en la ciudadanía y en las personas objeto de las amenazas. Nuestra responsabilidad es unificar esfuerzos y proteger la vida de las personas. No podemos subestimar ningún tipo de amenaza, todas deben ser sometidas a un proceso de investigación profunda; por ello, estamos determinando acciones”, dijo el gobernador.

“Las lágrimas de la docente nos llenan de impotencia; es una situación que no se debe repetir. Debemos hacer valer la institucionalidad, tenemos un reto y debemos estar a la altura. La profesora va a contar con nosotros siempre”, agregó Turbay, quien apuntó que la situación laboral de la profesora ya ha sido resuelta. “No podemos permitir que un país que necesita de líderes como Magda Deyanira, estos sean amedrentados por los bandidos”, sostuvo el mandatario.

“Las fuerzas militares deben poner toda su fuerza. Es prioridad para el gobierno atender estas amenazas. Hay una realidad, es que en efecto están matando a los líderes sociales, es necesario investigar qué es lo que está pasando, desde todos los puntos de vista, hay que abrir el espiral de la investigación y en Bolívar tenemos casos concretos. Debemos declararnos en estado de emergencia para atender esta problemática, se que hay disposición por parte de las fuerzas militares por eso debemos conformar un equipo sólido para luchar por la vida de los gestores sociales, sin importar su filiación política o social”, expresó Jorge Cárcamo, secretario encargado de víctimas de Bolívar.

Tras Carlos Mario y protegiendo a líderes

A su turno el comandante de Policía del Magdalena Medio, Coronel Roger Martínez dijo que “se están realizando acciones de prevención, con 35 frentes de seguridad creados y fortalecidos, hemos realizado 28 encuentros comunitarios, unas 1.278 acciones educativas y preventivas, 14 grupos de policía cívica juvenil, 63 campañas comunitarias y 9 planes de desarmes realizados”.

Martínez dijo que ya están detrás de la pista de alias Carlos Mario y en los próximos días habrá respuestas. Expresó que se están poniendo todos los esfuerzos en la protección de líderes en el Magdalena Medio.

Tras el consejo se reveló que las amenazas no provienen de las “autodefensas gaitanistas”.

Seis amenazados más

El alto mando policial dijo que la Policía tiene un completo listado de los líderes que trabajan en la zona a los cuales están resguardando. “Les estamos pidiendo es que denuncien si están amenazados”, dijo el coronel Martínez. “Conocemos los casos de seis personas amenazadas más; cuatro son profesores; una persona es un presidente de una acción comunal, y un concejal; son casos aislados que estamos investigando”, dijo el coronel.

Opiniones

“No volví, estaba mi familia y la institución de por medio; quedé en la calle, abandoné todas mis cosas, para empezar una nueva vida”, expresó Magda Ballestas, maestra amenazada.

“La investigación va bien, aún no tenemos a alias Carlos Mario, pero para esta semana se esperan los resultados sobre este hecho”, dijo Manuel Jiménez, Fiscal de San Pablo.

“La docente ahora está tranquila; y nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que esta situación termine”, afirmó Dumek Turbay, gobernador de Bolívar.