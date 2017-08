“Nos vamos a reunir en la finca de Javier Curi”

Orlando Periñán (ex asesor de Manolo) dice que se van a reunir en la casa de Javier Curi. José dice que no le parece que la hagan ahí porque eso puede causar problemas que se vayan a poner a decir que otra vez en la casa de Curi. Orlando dice que no es la casa sino en la finca para ir adelantando el tema.

HD. Aló.

JJ. Ole y lo del permiso?

HD. Lo del permiso está convocado para mañana, no te preocupes.

JJ. Ah bueno.

HD. ¿Ya?, mira, eh yo… para ir avanzando, nos vamos a hacer a donde Javier Curi al medio día el sábado, ¿oíste?

JJ. Yo no sé si sería bueno allá, porque es que mira, está causando un problema que ya… la vez pasada me dijeron eso.

HD. Ajá y ¿entonces dónde?

JJ. Si está bien ahí, está bien ahí, pero… la vez pasada…porque no le dicen a él… y empiezan a hablar que por qué en la casa de él… que qué…

HD. Pero vea es allá… allá en su finca, entonces para ir avanzando mi hermano porque eso está enredado el tema, entonces vamos avanzando, ¿oíste? Y lo del permiso maña… estoy aquí en el Concejo porque tuve que venir para el Concejo para dejar esto finiquitado para que me convoquen para mañana para lo del permiso y dejar todo bien, ¿oíste?

JJ. Bueno listo, ya salgo otra vez para allá para la reunión.

HD. Bueno pues.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.