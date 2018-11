“Nuestra prioridad es el desarrollo de Cartagena”: Marta Lucía Ramírez

En su paso por Cartagena, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, se reunió con representantes del sector académico, rectores de universidades, miembros de la comunidad estudiantil, así como con líderes comunales, y con el alcalde (e) Pedrito Pereira.

En diálogo con El Universal recalcó que: “El presidente Iván Duque ha tomado Cartagena como una prioridad dentro de su agenda de Gobierno, y me escogió a mí para hacer un acompañamiento de los cuatro años de su periodo presidencial”.

Ese acompañamiento, dijo Ramírez, “comienza por hacer un acompañamiento al alcalde Pedrito Pereira que empezó su mandato hace un mes, y este acompañamiento se va a extender a los cuatro años del gobierno de Duque, para que lo que hemos llamado “Pacto por Cartagena” se cumpla y podamos trabajar en todas las áreas que son fundamentales para lograr una Cartagena segura, sostenible, competitiva, donde realmente se proteja la dignidad de todos los cartageneros”.

Para la vicepresidenta, es fundamental que Cartagena saque adelante su máximo potencial que es el turismo.

“Para eso tenemos que lograr que la protección de los niños sea una prioridad; aquí no podemos seguir viendo que Cartagena se siga vendiendo como un destino de turismo sexual ni donde se den cosas aberrantes como la explotación sexual de menores”, expresó Ramírez.

Explicó que el Pacto por Cartagena “se ha construido desde la ciudadanía, aquí no es que Gobierno Nacional llegó a hacer una agenda estratégica para Cartagena, sino que hemos venido acompañar el esfuerzo para que esa agenda se construya por los cartageneros, con los cartageneros y para los cartageneros”.

“Queremos que la academia nos ayude”

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez explicó los alcances de la reunión que sostuvo con rectores de universidades y representantes del sector académico de la ciudad.

“Lo que queremos es que las universidades sean parte fundamental en este liderazgo, porque una de las condiciones para que Cartagena salga adelante es el conocimiento”, apuntó.

“Necesitamos que los tantos jóvenes que viven en la periferia, en los barrios más pobres, si le apostamos a que tengan conocimiento, a que tengan acceso a un trabajo digno, que puedan hacer parte del emprendimiento que está estimulando este Gobierno, pues sin duda, vamos a hacer la transformación económica pero también social que queremos para Cartagena”, dice.

Ramírez puntualizó que una de las metas que se ha trazado es acabar con la pobreza extrema de Cartagena, en cuatro años, y lograr que esta sea apenas un dígito en el 2033.

“Es que Cartagena en pobreza extrema como en sus niveles de pobreza en general está por encima de la media nacional”, enfatizó.

Macroproyectos

La funcionaria dijo que el gobierno de Iván Duque tiene claros los megaproyectos que la ciudad necesita como son la protección costera, ampliación de la vía Perimetral, obras en el canal del Dique, las obras de drenajes pluviales. Para ello dijo que desde todos los ministerios se está trabajando mancomunadamente para que los recursos humanos, técnicos y monetarios lleguen a la ciudad y sean manejados con total transparencia.

“Pero toda la financiación para Cartagena va a llegar, solo si la administración es creíble y transparente”, dijo Ramírez.

Más seguridad para Cartagena

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció que en los próximos días llegarán a Cartagena 200 policías antes de la Navidad; y 200 agentes más en enero, para un cuerpo policial aumentado que servirá “para la seguridad en los barrios más pobres y golpeados por la violencia”, dijo la alta funcionaria.

“También seguimos impulsando con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, todas las estrategias que sirvan para implementar la extinción de dominio en inmuebles en donde haya pruebas de explotación sexual o casos de abusos a menores en la ciudad”, dijo.

Defiende propuesta de financiamiento de Duque

Marta Lucía Ramírez, destacó la labor que viene desempeñando Iván Duque como mandatario de los colombianos y defendió su propuesta de financiamiento.“Sobre la ley de financiamiento, lo más importante es decirles a los colombianos que por primera vez realmente se están tomando medidas efectivas para proteger a la clase más vulnerable; y evitar que, por medio de un impuesto, entonces no terminen ellos (la clase menos favorecida) mucho más gravados; pero así se está logrando generar un mayor recaudo de impuesto, y con ese mayor tributo, se van a poder mantener programas sociales y de inversión; porque Colombia no puede seguir con una situación fiscal que se volverá insostenible en la medida en que no podemos, de ninguna manera, bajar gastos por ejemplo de Familias en Acción; incumplir los compromisos en materia pensional, y de la deuda externa, entre otros”.

Sobre la gestión de Duque, la vicepresidenta expresó que: “Duque es un gran referente no solamente en Colombia sino internacional; es una persona joven pero con una gran preparación y disciplina de estudio y de trabajo. Por eso generó el apoyo de varios presidentes para ir a demandar en la Corte Penal Internacional la dictadura de Venezuela. Dijo que la gestión del presidente Duque “se mira en que su gabinete de Gobierno no responde a clanes familiares, políticos o de roscas, esto es un cambio serio en la manera de hacer política”.