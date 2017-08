Nuevos audios reveladores en caso de elección de Contralora en Cartagena

A las 9 de la mañana de este domingo se reinició la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde suspendido de Cartagena, Manuel Vicente Duque; su primo hermano José Julián Vásquez, el concejal Jorge Useche y la contralora Nubia Fontalvo.

En medio de este tercer día de audiencias, la Fiscalía ha seguido revelando audios de conversaciones telefónicas entre los implicados en el supuesto caso de corrupción, que quedó en evidencia tras la denuncia de un veedor por supuestas irregularidades en la elección de Fontalvo, en febrero de 2016. Lea aquí: “No te preocupes, tú sacaste 14”: Useche a Fontalvo

Uno de los que más resalta tiene que ver con una llamada entre Useche y la entonces directora de Control Urbano, Lady Ann Steer Álvarez, el 4 de marzo de 2016. El audio revela las presiones para remover a la mujer de ese cargo, el cual ejercía en 2016.

En la conversación el concejal le dice a Lady que había recibido una llamada de una mujer desconocida - no se especifica el nombre- la cual "le puso quejas de ella". Según la revelación, dicha mujer no identificada, habló con José Julián para decirle que Lady no era la persona indicada para estar en Control Urbano, que respetaba la decisión de Useche pero que "esa era su opinión".

Escuche aquí la llamada:

"Hablé con ella del tema de Control. De qué le parece; de qué quiere hacer; de qué no quiere hacer. Me dijo que no le ha ido bien contigo, que necesitaba una persona que conociera las normas, que fuera un ratón de biblioteca y escudriñara todo", revela el audio de la conversación. Lea además: Más audios se presentan en audiencia de imputación a 'Manolo' y demás capturados

Lady Alvarez presentó su renuncia irrevocable en el 2016, al parecer, por algunas presiones alimentadas por su negativa a las obras de la estación de servicios que se construían en Bocagrande, las cuales según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) estában prohibidas en zonas residenciales.

Se estima que la audiencia de hoy se extenderá todo el día y en ella se expondrán más pruebas contra los acusados.