Padre Castillo no aspirará a la Alcaldía

El padre Rafael Castillo Torres se refirió a los rumores que se toman la órbita política sobre su supuesta intención de aspirar a la Alcaldía de Cartagena.

Respecto a esto, el sacerdote aseveró que es falso y que no entiende de dónde salen ese tipo de comentarios.

“Yo no tengo ninguna aspiración política partidista, no quiero ser alcalde al ciudad y estas son noticias infundadas que no sé de dónde salen (...) No pertenezco a ningún partido político y sorprende este tipo de informaciones que se pueden dar”, le comentó el padre Castillo a El Universal.

Agregó que es un líder de la iglesia y que está empeñado en una misión pastoral. “No he pensado en bajarme del altar para subirme a un estrado de la administración pública para cosas que no me he preparado y que no son de mi interés (...) espero que las personas puedan entender esta situación”, manifestó.

Por último, el párroco precisó que cuando un sacerdote toca un tema del tejido social no está refiriéndose a asuntos políticos, sino de construir una mejor ciudadanía.