Partidarios del NO en el plebiscito se plantan hoy por “robo” de los resultados

La indignación por parte de los líderes del 'NO' en el plebiscito no termina. Este lunes, los partidarios de la respuesta que triunfó el 2 de octubre de 2016 se reunirán en el Camellón de los Mártires para hacer un acto simbólico de resistencia civil, en el que conmemorarán el “Aniversario robo del plebiscito”, desde las 5 de la tarde.

En el plantón, que se realizará simultáneamente en Barranquilla, Medellín y Bogotá, se leerá un manifiesto para resaltar lo que ellos llaman un “desconocimiento total de la voluntad popular” por parte del Gobierno Nacional.

A la ceremonia asistirán el diputado Mario del Castillo y el senador del Centro Democrático, Fernando Araújo Rumié, quienes esperan contar con la presencia de los ciudadanos convocados por redes sociales.

“Hoy se cumple un año de la victoria del 'NO' en el plebiscito. No le dijimos que no a la paz, le dijimos que no a unos acuerdos que producen impunidad, que estimulan la violencia, que generaron más divisiones en el país. Unos acuerdos que crean lo que nosotros hemos advertido muchas veces, un tribunal para ofrecer impunidad a las Farc y para perseguir a militares, empresarios, civiles, comerciantes, incluso a la oposición política, la oposición democrática”, expresó Araújo Rumié.

Por otra parte, indicó que saldrán, una vez más, a rechazar un gobierno “violento”, que ignoró la decisión “soberana del pueblo”.

¿Cuáles son las razones del plantón?

Una de las principales razones por las que el partido Democrático se mantiene en la posición de no aceptar las decisiones del Gobierno del presidente Santos, con relación a los Acuerdos de Paz con las Farc, es que a partir del 2018 las Farc tendrán 10 curules aseguradas en el Congreso.

Los líderes manifiestan que Colombia está en riesgo de convertirse en una segunda Venezuela. “Las Farc lo han dicho abiertamente, su objetivo es implementar el consumismo en Colombia.

Asimismo, aseguran que:

- Las Farc son un partido político con financiación preferencial por parte del Estado.

- Las Farc tendrán 20 emisoras en FM para promover su ideología comunista, que no tienen ningún otro partido en Colombia.

- 1200 guerrilleros fueron incluidos en la Unidad Nacional de Protección con salario de 1 millón 800 mil pesos, es decir, los guerrilleros estarán armados por el Estado Colombiano.

- Los acuerdos con las Farc fueron incluidos en la Constitución nacional.

- Las víctimas no han sido reparadas.

- Las Farc todavía mantienen a menores recluidos en sus filas.

- Las Farc no irán a la cárcel.

- Gobierno recortó presupuesto para financiar “caprichos” de las Farc.

- La JEP, Justicia Especial para la Paz, escogió a magistrados con el sesgo contra la oposición. Algunos radicales de izquierda y otros que han sido contratistas del Gobierno, es decir, este será un tribunal para absolver a los terroristas y perseguir a los empresarios, oposición, periodistas, etc.

- El 'Mono Jojoy' pasó de ser un terrorista a un héroe homenajeado

- La economía está en crisis. Subieron el IVA al 19% para financiar los caprichos de las Farc tapar el derroche del Gobierno en burocracia y mermelada.

- El aumento del impuesto a las empresas, sumado a la inseguridad jurídica, creada por los Acuerdos de paz con las Farc, ahuyentó la inversión y el empleo.

- Mientras Santos y Farc negociaban en La Habana, Colombia volvió a ser primer productor de coca en el mundo; las ciudades están inundadas de coca y el microtráfico ha disparado la inseguridad, y está envenenando a nuestra juventud.