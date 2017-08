Pastor Arrázola tendría candidato ante posible elección atípica en Cartagena

Mientras cursa el proceso contra el suspendido alcalde Manolo Duque señalado por la Fiscalía de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho; emergen todo tipo de escenarios frente a la crisis de gobernabilidad en la ciudad.

Aunque el presidente Santos designó como alcalde encargado a Sergio Londoño, la situación en Cartagena deja entrever que urge restablecer el control institucional, por lo que la posibilidad de que hayan elecciones atípicas cobra cada vez más fuerza.

Los nombres de posibles candidatos no se han hecho esperar. En redes sociales, se nombran como posibles sucesores a excandidatos a la Alcaldía, a ex acaldes, funcionarios que tendrían el respaldo de casas políticas tradicionales y hasta el nombre del interino, Sergio Londoño.

No obstante, surge una nueva polémica a raíz de un candidato que tendría el respaldo del pastor evangélico Miguel Arrázola, de llevarse a cabo las elecciones atípicas en Cartagena.

Se trata de Juan Carlos Ayala, abogado y empresario cartagenero que según informó la Wradio, es un miembro de la iglesia cristiana Ríos de Vida, cuyo líder es el pastor Arrázola.

En entrevista con esa emisora, descartó que el pastor Arrázola no tiene aspiraciones a la Alcaldía de Cartagena pero que si él se lanzará, éste lo apoyaría.

“El (Miguel Arrázola) no tiene aspiraciones políticas, el simplemente tuvo una postura con respecto al plebiscito. Yo particularmente creo que si yo me me lanzara, el me apoyaría, él votaría por mí. (…) Yo lo que hice fue crear el video “Me duele Cartagena” y ya algunos políticos se lo han atribuido, y es un dolor que yo tengo por Cartagena, y yo nunca he sido político. Yo soy lo que la biblia llama Juan Bautista, una voz que grita en el desierto porque esto está realmente horrible”, dijo Ayala.

El abogado sostiene que el ser integrante de unas de las iglesias cristianas más grandes de la ciudad, no lo pone en ventaja si lanzara su candidatura a la Alcaldía. "Claro que mi congregación me apoyaría (...) pero no creo que tengamos que ser extremistas. Cartagena debe escoger un alcalde porque tenga conocimiento, actitud, poder de convocatoria".

y señaló: “yo si tengo aspiraciones (…) yo estoy poniendo mi nombre pero no quiero que “Me duele Cartagena” sea una campaña política. Es primero una campaña de sensibilización, una campaña de que todos nosotros nos reunamos (…) La ciudad se está acabando, la política la acabó”.

Ayala señaló que el pastor Miguel Arrázola sólo se mostró “afín a las políticas del exalcalde Dionisio Vélez” pero rechazó que el líder religioso sea un activista político.

“Mi pastor no es un activista político. El sentó una posición que fue muy polarizada en el país, que fue Sí y No, un tema de plebiscito, pero no hemos apoyado a un político. Hemos tenido miembros en nuestra iglesia que han sido concejales pero a todos se les exige. Ríos de Vida es más de lo que se habla. La iglesia es una institución que hace obras sociales, que restaura gente, es toda una fundación”, expresó.

El posible aspirante a la Alcaldía de Cartagena manifestó que "se alista para prepararse como candidato a unas próximas elecciones" y agregó "debe salir una persona, no sé si llegaré a ser yo, pero no podemos ser mesianicos, pero esto tiene que ser un plan de ciudad".