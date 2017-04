A pesar de pelea en Colcard no se apagarán los sistemas de Transcaribe

Quedó en evidencia en el Concejo que existe un lío jurídico, difícil de zanjar, entre dos privados.

Se trata de Smartmatic y Dataprom, firmas que conforman el consorcio Colcard, recaudador de Transcaribe, pero ese problema no afectará la operación, ni los recursos, ni se apagará el sistema.

Los voceros de ambas firmas se sacaron, literalmente, “los trapitos al sol” en debate en el Concejo, tras revelar sus diferencias, pero coincidieron en que no van a apagar el switche de Transcaribe ni a desmontar el software bajo el cual se efectúan los recaudos a los usuarios de ese sistema de transporte.

Sin embargo, para varios de los concejales el problema entre estos socios recaudadores sí estaría poniendo en aprietos la operación del servicio.

Al debate, citado por los concejales César Pión y Américo Mendoza, asistieron el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll; el vocero de la firma Smartmatic, Alfredo Vega; el representante de esta, Alberto Castro; el representante legal de Dataprom, Nixon Navarro; y el secretario de Hacienda del Distrito, Napoleón de la Rosa, entre otros.

El debate a Transcaribe constará de varias sesiones. En la de ayer se les preguntó a los citados, ¿quién maneja la tecnología del recaudo de Transcaribe? ¿Qué pasa en Colcard? ¿Existe un lucro cesante y demandas contra el Distrito? ¿Se frenarán la operación o el recaudo? Nixon Navarro, representante de Dataprom, hizo una serie de denuncias contra Smarmatic, hasta el punto de acusarla de abrir sucursales en diversos “paraísos fiscales”; y de pretender cobrarle al Distrito 8 millones de dólares por su operación del sistema.

Pero para los voceros de Smarmatic esto no es así: “No existen procesos contra el Distrito ni contra Transcaribe y la operación no se frenará, porque la empresa sigue operando de buena fe el contrato”, dijeron..

Opinan concejales

El debate quedó abierto y el presidente del Concejo le pidió al gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, que abriera sus ojos ante la situación.

“El alcalde y el gerente de Transcaribe deben poner atención a este tema, por la existencia hasta de posibles documentos falsos. Esperamos que los jurídicos de la Alcaldía y Transcaribe tenga una posición clara para garantizar la prestación del servicio en el próximo debate”, dijo Montero.

Para el concejal César Pión, el debate deja una gran preocupación. “Sobre todo porque es una experiencia para el Distrito, para que sepa escoger sus consorcios. Aquí se deja al descubierto que la firma Smarmartic tenía un pasado oscuro, con venezolanos que están siendo investigados y qué manejó el voto electrónico en Venezuela y Brasil”, sostuvo.

Pión precisó que la idea es prevenir y evitar que los socios de Colcard sigan en la disputa y continúen hasta el final sin problemas.

El concejal Américo Mendoza precisó que Colcard es una empresa que, por su objeto social y estatura moral, no debería estar operando Transcaribe. Pidió que se haga una revisión completa de ese contrato, pues están pretendiendo atracar la ciudad. “El Concejo debe integrar una comisión accidental para estar atentos al tema. Pienso que debemos estar vigilantes” expresó.

El concejal David Dáger opinó que no es posible que “unas empresas extranjeras con intereses mezquinos estén hablando de apagar el sistema”.

Pidió al gerente de Transcaribe que se ponga “los pantalones”.

El concejal Jorge Useche, a su turno, pidió que se le entregaran a la Fiscalía los audios de la sesión, pues a su juicio es la entidad que podrá conocer la verdad de lo que ocurre entre las firmas que integran Colcard.

El concejal Javier Curi precisó que fue una licitación donde ganó la propuesta más rentable, más sostenible. “Me pregunto ¿qué necesidad había de realizar está licitación, si aún no se sabía cuándo se iniciaría la operación de Transcaribe?”, dijo.

Habla Transcaribe

Por su parte, el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, aclaró que el consorcio Colcard ganó la licitación en 2010 y el problema está en que las diferencias internas se han ventilado por los medios de comunicación.

“Vamos a hacer las denuncias respectivas ante la Fiscalía. Vamos a requerir a los señores de Dataprom en Brasil y al señor Nixon Navarro para que nos aclaren su posición, aunque aquí en Cartagena ambas empresas han señalado que no apagaran el sistema”, dijo Ripoll.



¿Por qué pelean Smartmatic y Dataprom?

Lo que dice Smartmatic : Para Alfredo Vega, de Smartmatic , la principal desavenencia en Colcard se reduce a “la renuencia de Dataprom de aceptar la decisión del comité administrativo del consorcio de revocar al representante suplente del consorcio Nixon Navarro” quien representan a Dataprom.

“Así quedó consignada en un acta de comité que en este momento está en recurso de apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio”, dijo Vega. “Actuó por fuera de sus funciones concertadas en la junta directiva de Colcard al suscribir una transacción comercial, de la que existe un embargo, extralimitando sus funciones”

También habló Alberto Castro, actual representante legal de Smartmatic quien defendió a la compañía diciendo que es una empresa con experiencia en el sector y cuya casa matriz queda en Holanda. Ambos negaron que el sistema se parará; que no existen demandas contra el Distrito, y que el funcionamiento no se afectará.

Lo que dice Dataprom

Pero para Nixon Navarro la petición de querer sacarlo del negocio la hace Smartmatic en represalia porque él mismo se negó a firmar unos estados financieros alterados y que se negó a firmar Fernando Jodra, un español que fue sacado de la empresa. Navarro insistió en que Smartmatic no es holandesa sino que nació en las Antillas venezolanas y fue creada por el venezolano Antonio Mujica, y que no tiene experiencia en recaudos de transporte sino en votaciones electrónicas.